Militantes y exfuncionarios del PRI critican las acciones de su partido en su 90 aniversario

Culiacán, Sinaloa.- Militantes y exfuncionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) critican en el marco del 90 aniversarios de la fundación del partido, los retos y oportunidades a los que, el instituto político se afrenta ante la caída de electoral que sufrió las pasadas elecciones.

En un evento llevado a cabo en la sede estatal del PRI, las exdiputadas, Alicia Montayo y Sandra Lara así como el militante David Rubio, revivieron los momentos de triunfos y fracasos de los actores políticos de antaño y reprocharon que los nuevos gobiernos hayan manchado la imagen del PRI a nivel nacional por no cumplir con los estatutos del partido y caer en actos de corrupción.

“Tuvimos un gobierno de corrupción y eso nos hundió, el gobierno de Peña Nieto fue un gobierno que se manejó en el mar de la corripcion, todos tienen ese concepto y por lo tanto le hizo daño al partido esa fue una de las causas fundamentales de la derrota un gobierno que se apartó del pueblo”, expresó durante su participación el militante, David Rubio.

Por su parte, la ex funcionaria, Alicia Motayo, recordó que, desde su fundación el partido, (antes llamado PNR y PRM) ha luchado por los derechos de las mujeres, impulsando el voto y la representación femenina en cada ente político. Asimismo, reprobó que en los candidatos de las elecciones anteriores, no usaran el logo del PRI durante sus campañas y que además, se eligiera a un contendiente a la presidencia (Jose Antonio Meade) que no era priista.

“Nos han derrotado otros partidos y aplaztado, que nos tienen en el último lugar de aceptación y nos derroto, nosotros los priistas hemos tenido pasa a paso que cagar la tumba del partido, no quisimos ver lo que muchos nos decían, aceptar la realidad, dar la cara defender lo bueno porque delante de nosotros se habla mal de PRI y nos quedamos callados”, dijo.