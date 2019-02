Regidores priistas cuestionan ausencias de alcalde de Escuinapa en cabildo

Escuinapa.- Regidores de la bancada priista durante la sesión ordinaria de cabildo número ocho, cuestionaron en pleno las ausencias del presidente municipal Emmett Soto Grave; quien ha faltado más del 50 por ciento, tachándolo de irresponsable y de falto de interés por los temas sociales.

En la sesión de cabildo que se efectuó la tarde-noche del pasado 26 de febrero, los ediles aprovecharon los puntos generales para manifestar su inconformidad sobre las ausencias del presidente municipal, ya que este protocolo fue llevado por el secretario del ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán.

“Las funciones y obligaciones que tiene el presidente municipal es presidir las sesiones de cabildo, son cinco sesiones que ha estado ausente, estamos hablando del 50 por ciento, eso podemos señalarlo como falta de responsabilidad con el cabildo y sus funciones”; expresó Lizbeth Medina Tiznado, regidora del PRI.

Regidora acusa de no cumplir con sus funciones a alcalde por ejercer la medicina. “Aquí en su despacho casi no está en horas hábiles de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, siempre está ocupado y no atiende a la ciudadanía que lo necesita, la respuesta siempre es por cuestión de agenda él no está, de igual manera en las sesiones de cabildo”, criticó.

Regidores cuestionan ausencia del alcalde en Cabildo. Foto: Maria Ibarra

Medina Tiznado dijo que las ausencias del alcalde afectan en la pronta solución de los problemas que se pueden tocar durante las sesiones de cabildo, tal es el caso del alumbrado público en Teacapán, a pesar de que el 07 de febrero hizo la solicitud ante el cabildo en pleno de que el malecón de este puerto estaba a oscuras, no se le ha dado solución a este problema, a pesar de que esta a escasos días de efectuarse el Carnaval 2019.

El secretario del ayuntamiento sí tiene la capacidad para dar respuesta a los problemas, pero él no es el que ejecuta, en cabildo no se establece ningún compromiso, ahí está una laguna de información y de respuestas, porque no está el alcalde, señaló.

La regidora acusó que las posibles ausencias del alcalde sean porque esté ejerciendo la medicina, ya que ha escuchado a pacientes que se atiende con él, sin embargo no especificó horarios de estas acciones.

Santos de Jesús Gómez Sánchez, regidor del PRI cuestionó al secretario sobre la suspensión de pago del secretario adjunto del STASAE, Lázaro Isaías Hernández López, ya que aseguró que lo que el gobierno municipal está haciendo contra un trabajador jubilado es reprobable, al violentar sus derechos laborales y que a la larga será un costo económico para el municipio.

En los puntos establecidos en el orden del día se aprobó la modificación del reglamento de administración del municipio, ya que se requería darle un marco jurídico a dependencias que no lo tenían; desapareció el área de proyectos estratégicos, para regresar a desarrollo social, ya que para bajar recursos han tenido problema por el asunto social.

Se creó la dirección de turismo, que antes era jefatura, para que el funcionario encargado tenga la facultad de bajar recursos de manera directa, ya que presupuesto para turismo en Escuinapa se asignaba en su mayoría al CIP Playa Espíritu.