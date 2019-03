San Ignacio, Sinaloa.- El Secretario de Pesca se reúne con pescadores de San Ignacio, quienes acompañados del diputado local Faustino Hernández López, y el alcalde Iván Ernesto Báez Martínez, sostuvieron un encuentro en el que acordaron apoyos para este sector.

En la reunión asistieron más de 200 productores de La Chicayota, Guillermo Prieto, Toyhua, El Pozole, Lomas del Mar y Barras de Piaxtla y se realizó en el salón ejidal de esta última localidad. Sergio Torres se dirigió al sector expresando estar presente para resolver las demandas que han estado haciendo llegar por medio de sus representantes.

Torres señaló que el gobierno que encabeza el gobernador Quirino Ordaz Coppel quiere que las comunidades y los campos pesqueros estén cada día mejor.

Reunión con Secretario de Pesca. Foto: Yolanda Tenorio

“Queremos que ustedes estén bien y que tengan un mejor presente y un mejor futuro, el platicar con la gente nos hace mejores personas, nos hace que seamos mejores funcionarios públicos; por eso, siguiendo el ejemplo de nuestro gobernador, estamos recorriendo todo el estado desde Choix hasta Escuinapa, quien nos pone el ejemplo con su dinamismo”, expresó.

El funcionario anunció que próximamente llegará el programa de Empleo Temporal especial para pescadores, el cual beneficiará a todo el sector de Barras de Piaxtla, “la implementación de la veda inicia el 15 de marzo a las 08:00 horas de la mañana y después de esto la pasan difícil los pescadores y sus familias, queremos que sus hijos no agarren el camino equivocado, queremos que estudien, que hagan deporte, que a lo mejor no anden de pescadores, que sean los dirigentes, los que comercialicen el producto, los profesionistas de quienes todos se sientan orgullosos, no por venir de una comunidad debemos de estar destinados a no ser exitosos, venir de cuna humilde no es malo, lo malo es no luchar por salir de esa situación”, enfatizó.

Además anunció el programa de motores y pangas este año para ser más competitivos, y el envío de un extensionista para que esté al servicio de todo el sector pesquero de San Ignacio, asi como de la entrega de despensas por tres meses para todas las familias.

Por su parte, el alcalde Iván Báez, fue enfático en decir que este sector ha sido por demás golpeado, lo cual no debería de estar pasando pues se cuenta con 32 kilómetros de costa.

Tenemos un sector muy productivo, pero ha hecho falta el apoyo de un presidente municipal y un secretario de pesca para impulsar el desarrollo de estas comunidades pesqueras, no dudo que de esta reunión saldrán cosas muy buenas para todos, mencionó.

El edil Invitó a los productores a aprovechar la visita del secretario de Pesca e hizo referencia a la falta de subsidios para gasolina, diésel, equipo y congeladoras para que puedan comercializar su producto.

En el uso de la voz, el diputado Faustino Hernández López, dijo no dudar que la visita del funcionario de Pesca vaya a fortalecer a los pescadores, “sé que desde la trinchera que estás puedes hacer mucho por esta gente, decirles que desde un inicio que llegamos en el Congreso Local traíamos un compromiso doble o triple, fortalecer con mejor presupuesto. Al Congreso acudieron muchos pescadores junto con Sergio Torres para fortalecer el presupuesto de este año; el presupuesto del año pasado traía una partida de 95 millones de pesos anuales. Hoy soy parte de la comisión de Pesca del Congreso del Estado, pero doblemente soy el secretario de la comisión de Hacienda y ahí es donde empujamos juntos para fortalecer otro presupuesto de 119 millones de pesos a este sector que se puede utilizar para las artes de pesca, una panga, un motor, son tantas cosas que se les pueden dar con este presupuesto y buscar de otras bolsas como bajar recursos para este municipio”, añadió.

Representantes de diversas cooperativas hicieron uso de la voz y expresaron a las autoridades presentes sus principales carencias y demandas.