Sinaloa ocupa el sitio 24 en incidencia delictiva

Mientras la incidencia delictiva del fuero común en el país repuntó en enero pasado, lo mismo comparado con diciembre del 2018 (9.03 %) que respecto a enero del año pasado (8.48 %), Sinaloa se encuentra en el lugar 24 con 59.5 delitos por cada 100 mil habitantes, muy alejado de entidades como Colima, Estado de México, Querétaro y Baja California, que encabezan la lista.

Con mil 833 delitos registrados en enero, la entidad es la 26 del ranking de incidencia total, y aunque en un comparativo de enero reciente con diciembre del 2018 el aumento fue de 6.3 por ciento, se mantuvo en la posición 16, por abajo de la media nacional (9); mientras que al comparar enero del 2019 con enero del año pasado Sinaloa se ubicó en la posición 24, con una disminución de 2.9 puntos.

Pero no solo eso, también salió del top ten en la clasificación de homicidios dolosos, pues aparece en el lugar 12, con una tasa de 2.4 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Cambios en la geografía delictiva

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), calificó de alentador que Sinaloa aparezca en el sitio 26 en cuanto a número de delitos cometidos durante enero (1833 casos); mientras que en número de delitos por cada 100 mil habitantes se mueve al sitio 24, con una tasa de 59.5, que lo alejan de los 127.6 que contempla la media nacional.

Además, dijo llamarle la atención que estados como Chihuahua y Nuevo León, que se habían recuperado un poco en cuestión de seguridad, otra vez vuelvan al mapa de mayor incidencia, en donde además hoy figuran entidades como Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tabasco y Aguascalientes, que antes no estaban entre las de mayor incidencia.

Panorama nacional

De acuerdo con el «Informe de incidencia delictiva del fuero común», hecho público por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de este año se registraron 2 mil 452 homicidios dolosos en el país, que representa un incremento de prácticamente el 13 por ciento comparado con enero del 2018, mes en el que ocurrieron 281 asesinatos menos. Incluso, si se compara enero reciente con diciembre del año pasado, el aumento es de solo 0.33 por ciento, con una diferencia de únicamente ocho asesinatos.

Las estadísticas oficializadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero provenientes de las procuradurías o fiscalías estatales, también arrojan aumentos en la incidencia de delitos como el secuestro, que en enero reciente, respecto al mismo mes del año pasado, aumentó 84.21 por ciento; además de la trata de personas (77.27 %), extorsión (84.21 %), violencia familiar (5.95 %) y feminicidio (4.485 %). Pero también en un comparativo de enero de este año con diciembre del 2018 la mayoría de los delitos del fuero común registra un alza, considerable en algunos casos, como la trata de personas, que repuntó en un 254.55 por ciento, pues de once casos pasó a 39 a nivel nacional; o el secuestro, que de 91 aumentó a 140, con un incremento del 53.85 por ciento.

Sinaloa en el mapa delictivo

Durante enero de este año, ya bajo un régimen morenista encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el país registró no solo la cifra de homicidios dolosos más elevada de los últimos cuatro meses, con 2 mil 853 víctimas, sino también respecto a enero del año pasado, cuando ocurrieron 281 asesinatos menos.

En este escenario, Sinaloa —que regularmente se mantenía entre los primeros diez estados del país con cifras más mortíferas— durante el mes pasado se colocó en la posición 16 en cifras absolutas de víctimas, con 75 casos reconocidos por el Secretariado Ejecutivo.

Sin embargo, en cuanto a homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, esta entidad se movió al lugar 12, con un promedio de 2.4 víctimas, empatada con Tamaulipas, pero por debajo de Colima, que es primero de la lista con ocho casos por cada 100 mil habitantes, y al que le siguen Baja California (7.1), Chihuahua (5), Guanajuato (4.9), Morelos (4.3) y Guerrero (4.2).

En un comparativo de homicidios dolosos en enero del 2019 respecto a diciembre del 2018, Sinaloa se ubica en la posición 16, con un crecimiento del 6.1 por ciento; pero si el comparativo es de enero de este año con enero del año pasado, la entidad baja al sitio 24, con una disminución de 13.8 por ciento.

Este comportamiento Ricardo Beltrán lo atribuye a un inicio de administración estatal un tanto violento que en los últimos meses ha disminuido. No obstante, el representante de los abogados en el país insistió en que el aumento de manera considerable de los delitos del orden común en otros estados es un síntoma de que las policías federales, estatales y municipales no están dando los resultados exigidos.

El llamado

Beltrán Verduzco consideró que las autoridades deben poner mejor atención para contar con una policía mejor pagada, mejor equipada y capacitada, pero también con técnicas de investigación más sofisticadas, para que realicen una labor de inteligencia avanzada:

«La mayoría de la gente no denuncia porque no confía en las autoridades ni en que se les vaya a resolver su caso, porque además no encuentran los espacios adecuados y no tendrán las garantías de protección adecuadas».

Subrayó que las policías encargadas de la seguridad pública en el país están fallando porque no inhiben el delito, no están trabajando en la prevención ni desarrollando técnicas de investigación como debieran.

Insistió en que, «por un lado, no hay quien detenga a los delincuentes, y por otro no hay confianza en la autoridad, y al no existir esas garantías, hay espacios de anarquía, estados en donde prevalece la ley del más fuerte, y la autoridad queda en un segundo término», y eso es más grave, pues «el que la gente tenga que recurrir a otras fuerzas (ilegales) porque no confía en la autoridad para hacer justicia es muy preocupante».

El presidente nacional de la Concaam recordó que estas cifras del Secretariado Ejecutivo son datos de las propias procuradurías o fiscalías estatales, pero insistió en que estos son solo denuncias generadas y que «estamos en un país en el que es aún mayor la cifra de delitos que no se denuncian por desconfianza en las autoridades y por temor a las represalias, además del lejano acceso a las instancias de justicia en muchas partes del país».

Aseguró que, si la incidencia delictiva en el país sigue al alza como hasta hoy, «no habrá Guardia Nacional ni otra fuerza que pueda detener este fenómeno».

Esto porque Beltrán Verduzco estimó que por cada delito denunciado hay al menos otros dos que no se denuncian, que pasan a una lista negra, por lo que «la realidad delictiva en el país es mucho peor a la que plantea este informe del Secretariado Ejecutivo, y así ha sido desde hace muchos años», añadió.

Por su parte, el actual presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), Julio Sergio Alvarado, reconoció que el pronóstico no es muy halagador para el país de continuar al alza la incidencia delictiva.

Igualmente, criticó los métodos de actuación del Gobierno para la expectativa de disminuir estas cifras, y se refirió a la reforma constitucional que amplió el catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa: