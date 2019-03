Sinaloa, queda fuera del nuevo programa de estancias

Culiacán, Sinaloa.- Sinaloa, quedó fuera de la población objetivo y preferencial en las reglas de operación del programa de Apoyo a Hijos de Mujeres Trabajadoras, recién publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el último día de febrero.

De acuerdo con el documento que establece la operatividad del programa, que se supone, sustituye al de Estancias Infantiles, el estado de Sinaloa, no está considerado como zona de beneficiaros preferencial, pues considera a los municipios clasificados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

En relación a ello, la vocera de las responsables de Estancias Infantiles, Paulina Contreras, expresó que, efectivamente el nuevo programa del presidente, deja fuera a Sinaloa y concentra la cantidad de beneficiarios en el sur del país.

Afirmó que, de acuerdo a algunas indagaciones que han llevado a cabo desde que se inició con los censos para la integración de beneficiarios, sólo 2 de cada 60 niños sinaloenses son aceptados.

Hay una reducción es muy notoria de beneficiaros, Sinaloa no es una zona objetivo y el catálogo sólo incluye estados del sur que tienen poblaciones indígenas, la mayoría de nuestro niños van a quedar fuera

Dijo.

A pesar de que las reglas d operación fueron publicadas respetando el marco legal, la responsable de guardería en Mazatlán, informó que, el amparo colectivo continuará su rumbo, basado en la omisión de publicación de reglas de operación del programa de Estancias Infantiles.

Paulina Contreras, explicó que, al aprobarse el presupuesto de egresos 2019, se incluyó la etiqueta de un recurso para Estancias Infantiles y no para el programa que creó el presidente en su sutitución.

El presidente no puede meter recursos a otro programa, no puede crear un programa nuevo sin haberse etiquetado, eso lo dictama el poder legislativo el presidente no puede hacer cambios y en ese sentido va el amparo