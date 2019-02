Solo quedan tres carreras de la salud con cupo disponible en la UAS

Culiacán, Sinaloa.- El proceso de preinscripciones a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) que abrió este lunes a partir de las 8:00 horas solo para la oferta educativa del Grupo A, ha transcurrido adecuadamente, informó el Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, quien detalló que en los primeros 25 a 30 minutos prácticamente se agotaron las fichas para los programas educativos de la Facultad de Medicina.

El Rector informó a través de los micrófonos de Radio UAS que de las 40 mil 420 fichas que se ofertarán para el nivel superior a partir de este día ya se han asumido 5 mil 707, lo que representa un avance del 14.12 por ciento, quedando disponibles aún 34 mil 713 para lo que resta del proceso y que gran parte ya corresponden a fichas para las carreras del Grupo B que abre el día miércoles y del Grupo C que abre el viernes.

Indicó que las carreras que ya no cuentan con fichas son Medicina General, Fisioterapia, Gericultura e Imagenología, mientras que aún había fichas disponibles en Optometría que lleva un avance del 5.56 por ciento en la entrega, Biología con un avance del 36 por ciento, Biomedicina con 43 por ciento, Citología con 80 por ciento, y Cirujano Dentista estaba en un 96.56 por ciento.

“El día de hoy se abren las ofertas para el nivel licenciatura sumándose a los que ya estaban en el nivel medio superior, prácticamente como ya lo esperábamos está el área de la Salud en este primer grupo denominado A y hubo una gran demanda por accesar a alguna ficha, y la información que se nos da es que prácticamente las ofertas en el área de la Salud están agotadas”, dijo el Rector.

Enfatizó que quienes insistan en ingresar en las ofertas educativas que ya no tienen fichas no lo podrán hacer porque el sistema no las tiene disponible, lo cual no debe considerarse un error del sistema ya que la institución tomó las medidas necesarias sumando más servidores al proceso y se difundió el mecanismo debidamente.

“Creo que ha transcurrido (el proceso) adecuadamente, ya será tarea de la Comisión Institucional de Admisión, en virtud del tiempo en que se agotaron las fichas, analizar posteriormente de manera general, tanto en el nivel medio superior como superior, la posibilidad de ver si hay fichas que se obtuvieron y no avanzaron y reofertarlas, ver qué porcentaje de fichas siguen el procedimiento, lo que significa pagar 250 pesos en el banco, darse de alta en CENEVAL y acudir a la unidad académica con sus documentos y prepararse para el examen el día 25 de mayo a las 8 de la mañana”, expresó.

Guerra Liera recordó que la UAS tiene 191 opciones de programas educativos en el nivel superior y 128 opciones en el nivel medio superior.

“La información general, ya donde están las cuatro zonas sumadas ofertando el nivel medio superior y hoy sumándose el Grupo A donde está Medicina es que de 70 mil 420 fichas que se están ofreciendo, hasta el día de hoy se han asumido 27 mil 141, tenemos disponibles para el nivel medio superior y todavía para el Grupo A 43 mil 279 fichas; hay que hacer énfasis en que de las 27 mil 141 fichas obtenidas solo han continuado el proceso 9 mil 905, por lo que más de 17 mil jóvenes no han dado seguimiento al procedimiento, esto los pone en riesgo de no continuar”, advirtió.

El Rector indicó que aun cuando el proceso se cierra el 22 de marzo la recomendación es que lo culminen cuanto antes porque el ciclo pasado la Comisión, al no ver que había movimiento de las fichas asumidas, las canceló y las reofertó.

“De manera general la cobertura sumando el nivel medio superior de las cuatro unidades regionales y esta primer oferta del nivel superior tenemos una cobertura del 38.54 por ciento, esto nos dice que hay todavía una gran cantidad de espacios y que sólo en el nivel superior de 40 mil 420 fichas solo hasta hace unos minutos han sido asumidas 5 mil 707, hay fichas disponibles en las diferentes ofertas”, manifestó.

Las carreras que se abrieron hoy para la obtención de fichas son las carreras que ofrece el CIDOCS, Medicina Culiacán y sus extensiones, Odontología, Educación Física y sus extensiones, Ciencias Químico Biológicas, Ciencias de la Nutrición y Gastronomía Culiacán, Gastronomía y Nutrición en Mazatlán y Enfermería Culiacán, Mochis y Mazatlán y Biología, mientras que el Grupo B se abrirá el miércoles 27 y el 1 de marzo abrirá el Grupo C.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa de nuevo a través de la Comisión Institucional de Admisión trabaja fuertemente para ofrecer un espacio, para transparentar los mecanismos, para dar oportunidad a los jóvenes de que sean verdaderos agentes de cambio en nuestra sociedad (…) las oportunidades se dan haciendo el máximo esfuerzo, rebasando nuestra capacidad de infraestructura humana, física e incluso de la proyección presupuestal que hay hacia la institución del recurso federal y estatal pero la Universidad se compromete y cumple con su compromiso social”, puntualizó.

Por último el Rector reiteró el llamado a los padres de familia y a los aspirantes a que no se dejen sorprender por esos falsos gestores que piden dinero.