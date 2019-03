Urgen acciones para proteger a mujeres

Según la Fiscalía del Estado, Culiacán registró 28 feminicidios de los 49 ocurridos en Sinaloa durante el 2018, esto se sumó a las cifras de alarma tomadas en cuenta recientemente por Amnistía Internacional para incluir a Sinaloa entre los cinco estados de la República mexicana que en los últimos tres años concentraron casi la mitad de estos hechos (44 %).

Los otros estados donde se concentró el mayor número de feminicidios en el país son Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua.

Activistas creen que este recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, en donde ya suman ocho feminicidios en los dos primeros meses, se debe principalmente a la falta de acción por parte de las autoridades y a la falta de una política en pro de los derechos de las mujeres.

Falta reconocer el problema

Para Natalia Reyes, activista a favor de los derechos de las mujeres, no existen acciones sólidas de parte del Gobierno del Estado, pero tampoco a nivel nacional, ya que en ambos casos se maneja el discurso de protección los derechos de la mujer, creando diferentes leyes, pero que no se concreta nada a nivel práctico, no hay seguimiento adecuado y falta la comisión de atención a víctimas de violencia.

«Los programas no se ejecutan; y si hay capacitaciones en el tema, no se sabe si las personas aprenden a tratar adecuadamente los asuntos», dijo.

Afirma que falta mucho para que el estado reconozca que hay un problema grave de violencia contra las mujeres: «El último eslabón de esta violencia es el feminicidio. Antes de esto hay toda una cadena de violencia, como violencia familiar, violencia laboral, violencia sexual, privación de la libertad, etcétera», manifestaciones que, de acuerdo con la defensora de las mujeres, no se han tratado adecuadamente los eslabones de esta cadena.

Política en pro de las mujeres

La doctora en Derecho Constitucional Elizabeth Ávila Carrancio aseguró que el recrudecimiento de la violencia que se vive en nuestro estado es porque no existe una política pública asertiva y dirigida a la prevención de violencia, y esto deriva en hechos delictivos cada vez más violentos, donde se denota un desprecio a la mujer, pero también a sus derechos humanos.

La extitular del Instituto Sinaloense de las Mujeres lanzó una crítica a las mujeres empoderadas en los cabildos y en el Congreso, y las llamó a que voten y legislen en favor de sus congéneres, pues —en su perspectiva— han votado en favor de la criminalización de la mujer.

La experta en género consideró que no hay una reacción oficial dirigida a proteger los derechos y la vida de las mujeres sinaloenses para que se genere un discurso diferente, sino al contrario, se trata de un discurso criminalizador y violento en contra de ellas:

«Creo que hay una violencia simbólica de las propias instituciones al ser omisos y negligentes, y eso se percibe como un claro ejemplo de permisividad, donde se manda el mensaje de que socialmente no pasa nada y de que se haga lo que quiera».

Para Ávila Carrancio también está pendiente generar una cultura de la seguridad e implementar las acciones necesarias para educar en temas de seguridad enfocados a diminuir las agresiones de género en todos los ámbitos sociales.