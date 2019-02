Ven rezagado a Sinaloa en tema de atención a víctimas

A pesar del elevado índice de violencia que desde hace años afecta a Sinaloa, el estado tiene deficiencias en la atención a víctimas cuyos derechos humanos han sido violentados, situación que es preocupante, de acuerdo con el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Gobierno federal.

En entrevista concedida a EL DEBATE, Sergio Jaime Rochín del Rincón consideró que nuestro estado «está en deuda con la sociedad civil al no contar con una comisión de atención a víctimas», por ello mencionó que ahora que se habla de justicia transicional en México y de generar un proceso de pacificación integral es urgente estructurar una comisión referente en la localidad.

En ese marco, confirmó que a nivel nacional se creó el Centro de Investigación y Estudios para la Verdad y la Memoria, que dirige investigaciones y estudios en materia de cumplimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas. Dicho centro se creó en cumplimiento a la ley general de víctimas, la cual establece que ellas tienen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, explicó Rochín.

Esta reparación integral es un tema amplio y debe incluirse en ello la rehabilitación, la restitución y la garantía de no repetición a las víctimas. «En ese sentido había una falta de estructura necesaria al interior de la comisión de víctimas para poder abundar y abonar en ese proceso, y en eso se ha ido avanzando», explicó

Sinaloa, rezagado

En cuanto a la realidad de Sinaloa en torno a este tema, el funcionario federal admitió que «Sinaloa está rezagado en tema de atención a víctimas, no tenemos una comisión ejecutiva de atención a víctimas, a pesar de que hay una ley; tampoco se ha hecho el nombramiento de un comisionado, esto es lo que genera un rezago en el estado».

Reiteró en la importancia de que el Gobierno del Estado establezca la comisión de atención a víctimas y además una comisión de desaparecidos, pues añade que Sinaloa gesta masas de colectivos en relación con víctimas de violaciones de derechos humanos y desaparecidos:

«No neguemos las cosas, hay colectivos muy importantes de desaparecidos y no hay comisión de búsqueda, no hay comisión ejecutiva de atención a víctimas en el estado, y es una urgencia del Estado mexicano reconocerlo».

Jaime además dio a conocer sus planes de venir a Sinaloa y entrevistarse con el gobernador para insistirle en la necesidad de dar atención especializada, sobre todo a las víctimas de desapariciones.

«Somos un organismo impulsor de justicia. Es nuestra obligación señalar y recomendar. Está establecido en la Ley General de Víctimas recomendar a todas las autoridades estatales y municipales las acciones necesarias para atender, para acompañar a las víctimas, pero sobre todo para garantizarles justicia, verdad y reparación integral, cosa en la que por ejemplo nuestro estado todavía está en deuda», precisó el sinaloense.

A su vez, el comisionado insistió en la importancia de ver los fallos en el estado, sean estos por acción al incurrir en violaciones a derechos humanos o por omisión cuando no se hace lo necesario para detener al crimen organizado.

Surgimiento del centro de la verdad

El comisionado ejecutivo de CEAV confirmó que la necesidad de crear un Centro Especializado en Estudios para la Verdad y la Memoria se originó a raíz de una propuesta de investigación hecha por parte de El Colegio de México denominada «En el desamparo», la cual ahondaba en el análisis de los hechos violatorios a derechos humanos en San Fernando, Tamaulipas, durante el 2010, y en Allende, Coahuila, el 2011.

Añadió que después se llevó a cabo otra investigación en materia de un centro penitenciario en Piedras Negras, el cual resultó ser el centro de operaciones del crimen organizado en esos años: «Es gracias a estas investigaciones que la Comisión Ejecutiva se ve en la obligación y en la necesidad de dar a conocer las investigaciones y generar propuestas y recomendaciones a los distintos niveles de gobierno, desde la Procuraduría General de la República —hoy Fiscalía—, al Instituto Ciudadano de la Información y a los gobiernos estatales, para hacerles ver la necesidad de que aprendamos de estas experiencias y no se vuelvan a repetir», remarcó.

Asimismo, recordó una tercera investigación hecha a partir de un trabajo de campo con las fosas de Tepetzingo, en el Estado de Morelos, en colaboración con la Universidad de ese estado. Se vio la necesidad de seguir incrementando las investigaciones, primero porque la ley lo señala, y en segundo lugar porque, efectivamente, sí garantiza a las víctimas un mayor acceso a la verdad, sostuvo. Esto porque «a veces las procuradurías no están resolviendo, no están avanzando, no están investigando», admitió.

¿Cómo generar confianza?

El comisionado mencionó que en las investigaciones realizadas hay un factor común: «El trabajo conjunto de víctimas-sociedad civil, especialmente de los centros universitarios y la comisión ejecutiva como órgano articulador con todas las entidades de gobierno».

Lo anterior —dijo— genera confianza para las víctimas, ya que no confiarían de manera natural en órganos del Estado, pues la participación de las universidades da un carácter neutro a las investigaciones, ya que estas realizan observaciones y recomendaciones a la propia

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Fiscalía General de la República, en las que exigen cambios y adaptaciones.

«Esto es del conocimiento explícito de las víctimas, de tal manera que les da una garantía de que no se está hablando de una simulación, sino que son investigaciones reales, de fondo y realmente llevan a satisfacer el derecho a la verdad que tienen las víctimas», aseguró.

Proyecto en marcha

Rochín del Rincón mencionó que actualmente se realizan investigaciones en Veracruz, donde también se colabora con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia para tener un diagnóstico de cómo ha operado el crimen organizado en relación con las desapariciones, además de esto realizan resoluciones sobre la guerra sucia referida a las persecuciones realizadas a opositores políticos.

Incluso, aseguró que «en Sinaloa, en nuestro estado, se dio esta guerra sucia. Hasta hoy tenemos registrado un grupo importante de víctimas y nos están solicitando que colaboremos en la investigación sobre lo que allí (en Veracruz) sucedió, para dar a conocer estos hechos y que se hagan públicos, cuidando la identidad de las personas», remarcó.

Otra cosa que añadió es que sería muy interesante empezar a trabajar en Sinaloa e implementar estos mecanismos transparentes en defensa de las víctimas.

Justicia transicional, una necesidad

Al preguntarle sobre el fondo del tema y el efecto en la justicia transicional, temas actualmente en boga, el comisionado de CEAV afirmó que «ahora que estamos hablando en todo el país, de una pacificación y de una etapa en la que se debe consolidar un proceso de paz, lo primero que tenemos que hacer es sacar a la luz la verdad de los hechos violatorios de derechos humanos y del crimen organizado».

Reconoció que «no puede haber justicia transicional si no partimos del reconocimiento de las violaciones a derechos humanos. Hay un tema que el presidente desde la campaña y luego en el periodo de transición insistió mucho: que no se daña a las instituciones señalando la verdad de los hechos, sino al contrario, se les fortalece, y yo creo que esta es una misión importante dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), generar estos procesos de verdad y reconocer los hechos del pasado que dañaron a las víctimas para que no vuelvan a suceder, empezar con un conocimiento y reconocimiento de estas violaciones que han sufrido en materia de derechos humanos», insistió.

Parte del reto para Sinaloa

Jaime Rochín hizo hincapié en que el problema es que la mayoría de las víctimas lo son en el orden local: «Nosotros no podemos representar jurídicamente a víctimas cuya investigación y proceso está en la Fiscalía de Sinaloa, sino solo en la Fiscalía General de la República, y la gran mayoría de las víctimas lo están en el ámbito local, y por eso es urgente que las víctimas tengan este acompañamiento también jurídico en todo el país. Insisto, porque somos de Sinaloa, en lo necesario que es este acompañamiento a las víctimas, porque si no es a través de los estados, no hay manera de poder dar ese acompañamiento, y ese acceso que deben tener a la justicia y a la verdad, a los procesos de reparación integral».

Estrategia de seguridad

Vía telefónica, el comisionado habló también sobre la Guardia Nacional: «Yo he señalado que está muy bien que se forme una Guardia Nacional de carácter civil como la que se generó, con acompañamiento por supuesto de estrategias militares, pero con una coordinación civil. Me parece que es una muy buena noticia. Sin embargo, también hay que seguirle apostando a la justicia. Seguridad y justicia, ese es el camino para la pacificación».

Agregó que la Comisión Ejecutiva lo que quiere es lograr la pacificación del país, y ese es el mensaje al presidente.

«Pensamos que el camino es verdad, qué es lo que nosotros podemos aportar; justicia, a través de los ministerios públicos que se pueden basar en la verdad de los estudios que nosotros estamos encaminando, y finalmente seguridad, para evitar que se sigan generando víctimas en el país», subrayó.

Rochín se dijo convencido de que los mecanismos que se generan en el Centro de Investigación y Estudios para la Verdad y la Memoria son fundamentales para lograr un mejor acceso a la justicia y para evitar que se siga aumentando la criminalidad y la violación a los derechos de los ciudadanos por parte del estado, esto como garantía de no repetición.

Reconoció que si bien falta comunicar de manera mas directa a las víctimas las oportunidades de atención posibles para que ejerzan sus derechos, sí se tiene todo un sistema a partir del cual se les da atención: «Pueden acercarse acompañadas de los ministerios públicos, de las organizaciones de la sociedad civil o de manera individual y directa», explicó.

Además, recomendó que para efectos colectivos es mejor hacerlo a través de instancias que generen a las víctimas elementos de mayor credibilidad y de mayor transparencia, como las universidades.