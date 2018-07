Usan fuerza pública para cerrar el paso a Tesorero de Escuinapa

Sinaloa.-Policías municipales de Escuinapa trataron de impedir esta mañana la entrada al Tesorero Municipal, Enrique Lizarraga Tirado, supuestamente por órdenes del presidente municipal, Hugo Enrique Moreno Guzmán, así lo dijeron los agentes que esperaban la llegada del funcionario.

Al llegar Lizarraga Tirado a las instalaciones del Palacio Municipal, los uniformados le dijeron que por órdenes superiores no podía entrar y que entregara las llaves de su oficina, por lo que el funcionario se negó, señalando que oficialmente no estaba destituido y que sería en una sesión de cabildo en donde se definiría su situación y el que lo sustituirá.

El aún Tesorero explicó que aún de manera oficial no había sido destituido y que no podía dejar el cargo así nada más, debido a lo delicado que es este puesto, y dejaría el puesto hasta que no hubiera un sustituto.

Una vez que Lizarraga Tirado llamó al director de seguridad pública, Alberto Castro Peña, los agentes lo dejaron ingresar, pero a los pocos minutos nuevamente llegaron al menos tres agentes municipales entre ellos el subdirector, quienes en conjunto le exigieron que se retirara a lo que nuevamente se negó.