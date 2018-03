Ley es insuficiente para la protección de las mujeres

Sinaloa.- Una de las principales causas de la violencia contra las mujeres es que no se aplican las leyes. Por lo tanto, de poco sirve que se generen o se modifiquen normas, si estas no se aplican, indicaron activistas entrevistadas por EL DEBATE.

Para combatir la violencia de género se modificó el artículo 185 Bis del Código Penal de Sinaloa, a raíz del cual se tipifica como delito de acoso sexual al sexting, el hostigamiento y el acoso callejero, según el decreto 260, publicado en el Periódico Oficial en noviembre del 2017.

Ahora, lo que se pretende es añadir un artículo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, en el que se tipifique al acoso callejero como delito de acoso sexual, con una pena de cinco años de cárcel.

Al respecto, Tere Guerra indicó que se han generado muchas normas, pero no existe infraestructura para la aplicación de las leyes, ni siquiera para atender a las víctimas como corresponde, subrayó la presidente del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (CMAS):

«Una cosa dice la ley, y otra cosa, muy distinta, es lo que viven las mujeres violentadas. Me ha tocado acompañar a víctimas, y muchas veces se regresan más con una conducta de culpabilidad», explicó.

Aunque hay un avance en materia jurídica, las legisladoras no se preocupan por que las normas se cumplan, acotó.

Los «cuellos de botella»

«A veces se requiere designar presupuestos. En términos de víctimas de violencia, no existe un presupuesto, y la estructura no viene funcionando, no se está generando la protección. Es por eso que los legisladores tampoco se han preocupado en generar las condiciones para que las leyes se apliquen», aseguró.

Natalia Reyes indicó que este tipo de iniciativas son pertinentes, pero «aunque las leyes se reformen, o se generen otras nuevas, seguimos teniendo instituciones de impartición de justicia, desde el orden municipal, estatal e incluso nacional, débiles en cuanto al conocimiento de estos temas», dijo.

Edith Robles, de Feministas Alteradas, subrayó que la propuesta o la aprobación de una ley no garantiza su aplicación. Lo que falta trabajar es la aplicación de las leyes, n lo que coinciden las activistas.

«No hay una agencia del Ministerio Público ni personal ni sensibilidad para atender a las víctimas de violencia sexual, mucho menos el de acoso callejero. Cuando interponen una denuncia, no les preguntan sobre el agresor, se centran en cuestionarlas en qué hacían, dónde estaban, cómo iban vestidas, por qué estaban ahí. Entonces lo que se observa es una revictimización», indicó la especialista en derecho Tere Guerra.

Si una ley no tiene los recursos para aplicarse, es letra muerta, solo entra a la estadística legislativa, que es lo que buscan las legisladoras, añadió.

Natalia Reyes coincidió en que el personal no está capacitado, al grado de que «el acoso callejero, a veces, lo ven como cualquier cosa. Necesitamos que las leyes mejoren, pero sobre todo que haya más sensibilización con perspectiva de género, que tengan conocimiento del tema, que reconozca que es su obligación»

Edith Robles comentó que una de las dificultades es que la sociedad, en general, desconoce que el acoso callejero es delito: «Esta ley es relativamente nueva, y si acaso la conocen los jóvenes, pero las personas que son mamás o mayores seguramente no saben que este tipo de conductas pueden ser denunciadas, porque ellas también son objeto de acoso callejero», indicó.