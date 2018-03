"Las mujeres están inseguras donde sea y a la hora que sea"

Culiacán.- Acoso sexual y violencia en sus múltiples modalidades es lo que viven diariamente las mujeres en la entidad, señalaron activistas sinaloenses. Niñas y adultas, mujeres de todas las edades, son vulnerables en los espacios públicos y privados, añadieron. Son objeto de burlas, actos de misoginia, desaparición forzada y feminicidio, aseguraron en el panel «Ciudades seguras para las mujeres desde la participación ciudadana».

«Las mujeres en Culiacán nos encontramos inseguras y en situaciones graves», refirió Karla Galindo Vázquez, integrante de Feministas Alteradas Sinaloenses. «No podemos caminar sin que seamos acosadas, sin que peligre nuestra integridad, incluso nuestra vida», comentó.

Añadió que, en los espacios públicos, la violencia contra las sinaloenses es prácticamente omnipresente: «Se da en el transporte público, en los parques, en las calles, en las banquetas, en las plazuelas».

Indicó que el tipo de violencia es diverso, «desde que alguien te toque, que alguien te diga piropos, que al final de cuentas es un ejercicio de poder disfrazado», explicó. Con este tipo de acciones —añadió— se puede hablar de violencia sexual, psicológica y física en contra de las mujeres.

Comentó que con este tipo de situaciones también se restringe el crecimiento y el desarrollo de las mujeres, ya que no se sienten seguras: «No solo sufrimos inseguridad, sino también debemos indicar que no tenemos libertad, no la sentimos, y eso no debería presentarse en una situación de igualdad», puntualizó.

Ciudad insegura

En donde sea y a la hora que sea las mujeres están inseguras, aseguró Celia Gastélum, catedrática de la Facultad de Arquitectura de la UAS. La especialista indicó que la ciudad no está diseñada desde una perspectiva de igualdad de género. Eso propicia el estancamiento de las mujeres porque no pueden salir a la hora que necesitan, indicó: «El espacio público es el potencial de crecimiento, desarrollo e innovación de las ideas, lo cual desde luego que no sucede en Culiacán ni en México, precisamente por la inseguridad», señaló la especialista en urbanismo.

También aseguró que parte de los problemas que persisten es por la cultura, ya que aún permean percepciones machistas entre la sociedad y las instituciones, incluso en las leyes.

Propuesta para mejorar

En el panel se indicó que hace falta un trabajo multidisciplinario para erradicar la violencia contra las mujeres.

Celia Gastélum indicó que «la propuesta sería a partir de un mejor diseño de los espacios públicos, donde sean más seguros, que te generen confianza, con más alumbrado, con espacios donde se genere la convivencia, porque de nada sirven los espacios desolados, que se convierten en lugares de violencia».

Por su parte, la diputada Tania Morgan indicó que en el marco jurídico se ha trabajado, pero se está fallando en la aplicación de las leyes: «Hace falta más aplicación de la ley. También se debe empezar a planear el tema de la movilidad en el estado, ciclovías más seguras. Tenemos que trabajar mucho también en el tema de prevención».

Carla Galindo refirió que debe haber más justicia y seguridad para las mujeres, con alumbrado público, con el diseño y el trazo de la ciudad con una óptica y pensada en las mujeres; hay que repensarlas para las mujeres. «Culiacán debe ser una ciudad segura, donde se sancionen los delitos, donde no haya impunidad, donde haya alumbrado, donde la policía esté comprometida y sea más complejo cometer un delito contra la mujer. Desapariciones, grupo de mujeres que están rasgándole las entrañas a la tierra para buscar a sus hijos. Son mujeres que se encuentran en suma vulnerabilidad», finalizó.

La ausencia

La titular del Ismujeres, Aracely Tirado fue invitada al evento, al cual no pudo asistir, lo que fue criticado por algunas asistentes y panelistas, considerando que al ser la representante del organismo oficial para velar por la defensa de las mujeres, debía ser una de las más interesadas en estar presente.

PARA ENTENDER

Movimiento para erradicar la violencia

Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas es un proyecto que surgió en 2008 «como una respuesta para prevenir y responder a las situaciones de violencia que viven las mujeres en las ciudades, así como para generar conciencia, evidencia, campañas de comunicación y buenas prácticas en la prevención del acoso sexual y los diversos tipos de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo en los espacios públicos».