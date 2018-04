Ciclo de violencia explota en feminicidios

Sinaloa (América Armenta).- El alza de delitos contra las mujeres a nivel nacional hace eco en el estado de Sinaloa, pues se ha posicionado como la entidad con el mayor número de feminicidios en el 2017, con 85 incidencias. Este año van trece de estos delitos cometidos. Así como los feminicidios, la violencia familiar también va en aumento, y a esta se suma la violencia en el noviazgo.

La doctora en Criminología por la Universidad de Castilla, La Mancha, España, Lizbeth García Montoya, académica de la UAS, señala que el feminicidio es parte de un ciclo de violencia que viven las mujeres, que, de no detenerse desde el inicio, puede terminar en este, que es el mayor de los delitos contra ellas.

Imagen especial/EL DEBATE

En un contexto donde la violencia de género en Sinaloa ha colocado a la entidad en tercer lugar a nivel nacional, donde en los primeros dos meses del año se han cometido 0.45 feminicidios por cada 100 mil mujeres, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Organismo que también sitúa a Culiacán como el tercer municipio más peligroso para las mujeres en el país, con casos recientes como el de Míriam, una adolescente que fue hallada asesinada el lunes por la noche.

Procuración de justicia

Parte del aumento de la violencia de género —dijo la también catedrática a EL DEBATE— no es más que un reflejo de la deficiencia del Gobierno del Estado en estos últimos años. Si bien considera que hay esfuerzos como las políticas públicas encaminadas a erradicar estos delitos contra la mujer, es evidente que esas políticas públicas no han impactado de la manera positiva como se había pensado o cumplido con el objetivo para las que fueron creadas.

«Aquí no se trata de voluntad», expresó García Montoya, sino que considera que se trata de una obligación de las y los servidores públicos encargados de la procuración de justicia y de quienes laboran en instituciones de atención a mujeres víctimas de violencia: «Eso es una obligación que no solo las leyes nacionales y estatales lo establecen, sino tratados internacionales en la materia de derechos humanos de las mujeres, donde México es parte, lo ha firmado y lo ha ratificado constantemente», indicó, añadiendo también las sentencias condenatorias al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«Entonces, un marco normativo lo tenemos, y completo, estatal, nacional e internacional», reiteró, por lo que hace un llamado a las autoridades para apegarse a este para la procuración de justicia.

Ciclos de violencia

La investigadora en la Facultad de Derecho de la UAS resaltó que arriba del 70 por ciento de la violencia familiar comienza en la etapa del noviazgo, según un estudio realizado en Santiago, Chile, en los últimos dos años. Este problema —aseveró— no es algo nuevo y que va en aumento por no atenderse de una manera certera. «Desde el noviazgo se debe luchar por tener relaciones sanas», ya que si desde la parte temprana de la relación se dan estas actitudes, van a ir avanzando o será más fácil seguir con ellas, y no se podrán erradicar.

La criminóloga explicó también la importancia de remontarse al proceso de violencia que vive una mujer. El primer lugar señaló la acumulación de tensión, en la que se generan sutilmente expresiones de violencia; en segundo lugar está la etapa de explosión, cuando se ejecutan las conductas; para pasar a la siguiente etapa, que es la luna de miel o reconciliación, en la que el agresor se arrepiente y pide perdón; y al final llega la etapa de repetición, creando un ciclo.

Foto: EL DEBATE.

«Esto puede generar, si no se ataca ese círculo, un feminicidio indudablemente, porque cada vez que se repite en el seno familiar esta violencia y no se ataca o no se sale de ese círculo, las agresiones son mas fuertes y muchas de esas llegan a un feminicidio», denotó.

Cifra negra

La revictimización es, sin duda, uno de los mayores problemas que sufren las mujeres al acudir a las autoridades. La investigadora expresó: «Hay poca participación de la mujer en la denuncia por miedo a las autoridades y al agresor si está amenazada o si las autoridades no le brindarán la seguridad que necesita».

En un estudio en el que participó en el 2008 y han estado replicando casi cada año, resaltan que las cifras de violencia familiar que no se han denunciado coinciden con otros estudios: «Estamos hablando que el 94 por ciento de las mujeres víctimas de violencia familiar en Culiacán no han denunciado. Imagínate que esas 1500 denuncias o querellas interpuestas en la Fiscalía por violencia familiar le sumas el 94 por ciento de cifra negra ¿a cuánto ascendiera esa cifra?», manifestó.

«Ahí es muy importante brindar esa seguridad que la víctima necesita para que se anime a denunciar, y esta es una forma la denuncia también de prevenir, porque si no se denuncia, no se tiene conocimiento en este caso de los procuradores de justicia del delito, entonces sí estoy de acuerdo a la denuncia, pero también estoy de acuerdo que para llegar a esto se le tiene que brindar los mecanismos necesarios a la víctima para que sea protegida», concluyó García.