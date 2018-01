4 bebidas perfectas para acompañar tu rosca de Reyes

Está por concluir el maratón Guadalupe-Reyes por lo que no puedes dejar de disfrutar la tradicional rosca, no importa si es de pastel, chocolate o la típica, lo importante es compartirla con tus familiares o amigos. No olvides acompañarla con una deliciosa bebida, aquí te nombramos cuatro que le quedan a la perfección.

CHOCOLATE CALIENTE

Nada mejor para acompañar la rosca de Reyes que una taza de chocolate caliente, que es sin duda la bebida más utilizada para este postre del mes de enero. ¡Se vale repetir!

CAFÉ DE OLLA

Si eres de los amantes del café, este postre tradicional también sabe delicioso con una tacita del mismo. No te quedes sin degustarlos juntos, ¡mmm, qué delicia!

TÉ CHAI

Las personas que gustan de las infusiones también pueden saborear su rosca de Reyes acompañada de una milenaria bebida como lo es el Té Chai. Si no lo has probado, ha llegado la hora, ¡no te arrepentirás!

FRAPPÉ DE CARAMELO

¿Prefieres las bebidas frías? Entonces la opción perfecta es un dulce frappé sabor caramelo, esta es una gran elección para acompañar con uno o hasta dos pedazos de rosca. ¡Te encantará!

