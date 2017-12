4 errores que debes evitar al decorar tu casa

Hay un dicho que dice que la belleza es subjetiva y esto es totalmente cierto. Y así como nosotras las mujeres podemos sacarnos partido sabiéndonos maquillar, peinar, etcétera, es lo mismo que pasa con nuestra casa.

Y es que hay personas que en su afán de decorar su casa cometen fallas que mas que errores parecen horrores. Pero para que tu no caigas en esos desaciertos mejor presta atención a los siguientes consejos para que la hagas lucir como realmente se merece y apóyate en la recomendación visual que viene en cada uno de los puntos.

TENER DEMASIADOS MUEBLES Y ACCESORIOS

¿Te ha pasado que vas a una casa y tienen cuadros, portarretratos, jarrones y miles de accesorios más en un solo lugar? Evítalo a toda costa. Recuerda que menos es más, no te excedas.

Recomendación

EXISTE UNA GAMA DE COLORES

Todos tenemos algún color preferido pero, ¡alerta!, no abuses de él. Evita saturar cada habitación de tu casa con el mismo color ya que esto corta visualmente el espacio. Añade colores diferentes entre las paredes, muebles y demás elementos cuidando siempre la armonía.

Recomendación

COMPRAR LOS MUEBLES SIN MEDIR

Tal vez quedaste enamorada de un mueble, pero ¿ya te preguntaste si realmente lo necesitas y va con la decoración o el espacio de tu casa? Para que no te suceda esto y gastes en un pieza que no tendrá cabida tu habitación no los adquieras sin antes saberlo.

APRENDE A COMBINAR ESTAMPADOS

Si te gustan los estampados es totalmente valido, pero recuerda que hay algo llamado armonía, así que aprende combinarlos. Para que tu casa no se vea saturada, opta por ponerlos en lugares estratégicos como lo son los cojines del sofá o en las cortinas si tu pared es de un tono neutral.

Recomendación

