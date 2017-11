Anuncian avance en firmas a favor de Margarita Zavala

El equipo de trabajo de la aspirante a candidata independiente Margarita Zavala del campo informó el avance del 20 por ciento del total de firmas ya recabadas en Sinaloa.

El representante de la aspirante, Rafael Morgan informó que hasta ahora se han registrado en la aplicación oficial del INE casi 5 mil firmas en Sinaloa, en donde se ocupa el 1 por ciento por entidad federativa en 17 y a nivel nacional ya se encuentran en las 245 mil firmas.

La candidata independiente Margarita Zavala.

Morgan Ríos señaló que en primera posición hasta ahora está El Bronco, y en los estados de puebla y Nuevo León es en donde más baja ha estado la recabdación de firmas de la ex panista, aunque descalificó que sea porque el gobernador del norte y el ex gobernador del sur se encuentren trabajando en contra o poniendo “trabas”.

Debido a que en su mayoría pianistas encabezan este movimiento de apoyo a la ex primera dama, Morgan Ríos indicó que hasta ahora no él se les ha solicitado su renuncia, pero explicó que dentro de los estatutos del partido no se encuentra estipulado el apoyo a algún candidato independiente como impedimento para seguir con su militancia.

Rafael Morgan Ríos. Foto: El Universal

Respecto a la salida del Alejandro el diablo higuera del equipo cercano de Zavala, Rafael Morgan declaró que esto no afecta en la operatividad en el equipo de Margarita y que se encuentran apoyándolos otras figuras importantes del panismo, aunque recalcó que la convocatoria para ayudar es abierta a la ciudadanía.