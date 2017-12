Anuncian instalación de plumas en cruce ferroviario

Mazatlán, Sinaloa.- El alcalde Fernando Pucheta anuncia la instalación de plumas en el cruce ferroviario de la avenida Peche Rice y muestra el fallo de la licitación de las propuestas recibidas.

El munícipe confirmó que el suministro e instalación de señalización y plumas ferroviarias será en el transcurso del mes de enero por la empresa Semex SA DE CV por 3 millones 542 mil 089 pesos.

A la par, el alcalde llamó a los automovilistas a la conciencia al cruzar por las vías, dejar de usar el celular al conducir para no distraerse, ya que los últimos trenazos se dieron por este motivo; así como también, llamó a no exceder la velocidad y no tratar de ganarle el paso al tren.

AUTORIZAN PLUMAS FERROVIARIAS, 3 EN ESTE AÑO Y DOS PARA 2018

Mazatlán.- Luego de los trenazos que se han registrado en el municipio, el alcalde de Mazatlán ventiló que se instalarán 5 plumas ferroviarias 3 este año y 2 a principios del próximo como se había acordado con el gobierno federal y ferromex en la administración de Carlos Felton.

Las plumas ferroviarias ya iniciaron licitaciones para su instalación paulatina antes de que termine este año en los cruces de Peche Rice, Mario Huerta ambos en Cerritos y en el Walamo. El municipio pondrá la de Peche Rice, Ferromex el Walamo y gobierno del estado la de Mario Huerta. A partir del primero de enero se instalarán en la Santa Rosa y Quinta Chapalita.

Los costos variarán por cruce pero cada una podría salir en 3 millones de pesos dijo el regidor Antonio Crespo coordinador de la comisión de pc.

El alcalde Fernando Pucheta dijo que se iniciará el proyecto de las plumas y se le está dando seguimiento.