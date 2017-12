Cero tolerancia en alcoholímetro en fiestas de fin de año

Con la finalidad de mantener la estadística de accidentes provocados por conducir bajo el influjo del alcohol, pero sobre todo para prevenir pérdidas humanas por este motivo, el municipio reforzará aún más el operativo del alcoholímetro durante los días de fin de año.

El secretario del Ayuntamiento, Juan Garibaldi Hernández, señaló que fue este pasado martes cuando se autorizó el descanso del personal que participa en el operativo para que los días 30, 31 y día 1 estuvieran en óptimas condiciones para atender esta responsabilidad.

“Estaremos trabajando sin descanso. El operativo estará a cualquier hora y todos los días y en cualquier lugar. Todos estamos preparados. Este sábado el alcalde Álvaro Ruelas estará supervisando el operativo, nosotros estaremos trabajando”, asentó.



Garibaldi Hernández mencionó que es importante que la ciudadanía cree conciencia del cuidado de no tomar el volante si se ingirió bebidas alcohólicas.

“Deben entender que el alcohol no combina con el volante, deben cuidarse no sólo por ellos sino por todos.”

Sin balas

En cuanto a la celebración de fin de año con balas, el funcionario externó que no serán sensibles en este tema, por lo que pidió abstenerse a hacer uso de armas de fuego, así como a denunciar si alguien lo está haciendo.

“Es un llamado y es una advertencia, no toleraremos un acto de esa naturaleza. No hay nada más irresponsable que tirar un balazo al aire; un proyectil no sólo lesiona, le puede quitar la vida a una persona”.

Agregó: “invitamos a toda la ciudadanía a que si alguien está tirando balazos, lo reporten al 911; inclusive la cultura de la denuncia es indispensable y esto se extiende al área rural. Vamos a estar muy al pendiente”, abundó.

Llamado

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a portarse con cordura y no realizar acciones que pudieran poner en riesgo su integridad física y la de los demás.

“Son tres puntos elementales, no utilizar pirotecnia, el operativo Conduce sin Alcohol y obviamente no disparar arma de fuego, cero tolerancia. Ahome es diferente a otros municipios, no toleraremos un acto de esa naturaleza”, subrayó.