Colocan la primera piedra para centro autista en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Este día, funcionarios del DIF estatal presenciaron la colocación de la primer piedra para el inicio de la construcción del Centro Autismo y Cegueraa y Debilidad Visual, en Sinaloa.

Este espacio estará equipado para hacer un diagnostico especializado y oportuno a las personas, lo cual les permitirá a su vez tener una inclusión social más asequible a los pacientes.

Por lo que el compromiso de la presidenta del DIF, Rosy Fuentes de Ordaz, es seguir brindando oportunidades a personas con discapacidad, ya que este es un asunto que ha tocado su corazón de manera especial, razón por la cual ha sumado esfuerzos con el sector empresarial, Gobierno Estatal y Federal, para que contribuyan en la construcción del centro.

La obra inicia hoy, martes 28 de noviembre, la cual contará con consultorios médicos, área de electrofacia, clínica del sueño, cámara hiperbárica, áreas verdes, administración, recepción, sala de espera y baños públicos.

Además, se contemplan la construcción de una escuela y talleres de braille, tecnografica, vida diaria y cuarto oscuro.

Estos dos centros tendrán un período de ejecución de 5 meses.

La señora Esperanza Manzo, madre de un niño autista, señala que ha visto interesada a la actual administración por apoyar a las personas con discapacidad, ya que tener un ser querido con esta condición representa un difícil reto para salir adelante.

"Cuando me dijeron que mi hijo era autista, no sabía que hacer para ayudarlo, ya que no sé sabía mucho de este problema de salud, y era difícil encontrar ayuda de verdaderos expertos" explicó la madre.