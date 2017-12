Derechos humanos, entre el atropello y la impunidad

Sinaloa.- Los "levantones", las cientos de familias desplazadas, los 79 feminicidios en 2017 y las desapariciones forzadas son la prueba más contundente de la violación de derechos humanos en Sinaloa, consideraron activistas. Subrayaron que lo que lastima a la sociedad no solamente consiste en los atropellos, sino en la impunidad que permea prácticamente en cada ente implicado en violar las garantías individuales.

Los entes con más señalamientos son: las corporaciones de seguridad, específicamente las policías Estatal, municipales, Ministerial y Federal, indicaron los activistas. «Definitivamente hay un mal actuar por parte de los cuerpos policiacos locales, también de militares o de la Marina Armada de México», indicó Miguel Murillo, integrante del Frente Cívico Sinaloense.

Añadió que la Fiscalía estatal es una de las dependencias con más quejas por parte de la ciudadanía, al igual que los ministerios públicos. Leonel Aguirre comentó que los procesos de investigación son circunstancias en donde se registra una gran cantidad de violaciones a derechos humanos, situación que igualmente fue señalada por el integrante del Frente Cívico Sinaloense: en los agentes investigadores y de los ministerios públicos es donde se tienen registradas muchas de las quejas por parte de las personas, refirió.

Puntualizaron que la desatención a las garantías no consisten únicamente en las agresiones, pues «en Sinaloa hay mucha gente que no tiene comida, no tiene un empleo digno, una educación de calidad. La seguridad también es un derecho que se vulnera constantemente en la entidad», comentó Leonel Aguirre.

Hortensia López, activista de los tarahumaras en Sinaloa, denunció que la zona serrana y los grupos indígenas son los grupos que prácticamente no existen en esta materia. «Todos los días y a todas horas son violentados los derechos de los indígenas, quienes jurídicamente en la entidad no existían hasta hace dos días».

Puntualizó que los grupos autóctonos situados al norte del estado sufren discriminación y no gozan de los derechos más elementales, como lo son: educación, vivienda, alimentación y salud.

En cuanto a las causas de las violaciones, indicaron que existe un desinterés de las autoridades para asumir sus responsabilidades y deberes. «Hay una falta de cultura de los entes públicos, y eso de debe a que no hay capacitación, no hay educación ni interés para cuidar los derechos de la ciudadanía», comentó Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa.

COMISIÓN DÉBIL Y DISTANTE

Una situación que les preocupa a los activistas es que la Comisión estatal está distante de la ciudadanía. En opinión de Miguel Murillo «la comisión estatal no está cerca de la gente, no hay ni siquiera una oficina ni un módulo de información afuera del penal, en los MP, en las oficinas de gobierno; cuando en otros estado sí existen».

Hortensia López señala que en la sierra sinaloense no ha visto una sola campaña de información, «nunca se han visto mpañas de información en esas zonas, tampoco hay una sola oficina. Si duran siete horas para llegar a una oficina, imagínate lo que tardarán a una oficina de Derechos Humanos», lamentó.

Además, también observan una falta de seguimiento. «Creemos que es necesario que la Comisión agilice las denuncias, pero sobre todo que les den seguimiento a cada una de ellas, porque solo se limitan a darles atención cuando se trata de disculpas públicas. La Comisión solo se limita a dar las recomendaciones, pero no le dan seguimiento», puntualizó el integrante del Frente Cívico Sinaloense, Miguel Murillo, y eso se debe a una falta de interés por parte de las autoridades a las responsabilidades que tienen.

Para el caso de los indígenas, Hortensia López comentó que «ahí no hay nada, ninguna sola oficina de derechos humanos encontrarás en la sierra. Los indígenas no existen en materia jurídica, en educación ni en vivienda. Sus derechos humanos son vulnerados constantemente.