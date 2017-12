Educación en la sierra, un reto para los maestros

Los Mochis, Sinaloa.- Falta de mobiliario, libros, soportar las inclemencias del clima, entre otras problemáticas, es lo que sufre un profesor de la sierra, principalmente en Choix.

Problemáticas

“Los planteles no cuentan con laboratorios, con mobiliario suficiente, no tienen electricidad, no hay agua corriente, no hay acceso para personas de capacidades diferentes, en la mayoría de los casos no hay baños ni una área específica para los docentes”, mencionó Mario Villa Gaxiola, profesor en Bajósori, Choix, una comunidad a 6 kilómetros de su capital.

Lejanía. Los estudiantes tienen que recorrer alrededor de dos horas cada día para poder llegar a su escuela. Foto: EL DEBATE

Villa Gaxiola mencionó que uno de los problemas a los que se enfrentan los maestros es que la mayoría de alumnos tienen que caminar alrededor de 5 kilómetros o más para poder llegar a clases.

“Ellos no cuentan con el tiempo para dedicarse a leer o a las cosas de las tecnologías, y es ahí donde entra otra problemática: las TICS, no cuentan con el acceso a las plataformas digitales y todo eso limita las experiencias de los jóvenes”.

De igual manera, el profesor Villa Gaxiola mencionó que el gobierno ha estado cumpliendo con las necesidades de los estudiantes y maestros; sin embargo, son insuficientes puesto que la mayoría de los planteles no cuenta con energía eléctrica, provocando desmayos en maestros y estudiantes.

“No hay un solo plantel que cuente con energía eléctrica; por lo tanto, no cuentan con aires acondicionados, los jóvenes soportan temperaturas hasta de 47 grados centígrados. Choix es el municipio más caliente del estado y en su momento tenemos hasta cuatro desmayos simultáneamente”.

Aseo. Los estudiantes llegan a la institución y ayudan a los profesores a que la escuela quede en condiciones adecuadas antes de impartir las clases. Foto: EL DEBATE

Situación económica y social

Sergio Alberto Villalba Zayas, profesor en la escuela “Nueva creación”, de la comunidad rural Zapote de los Madriles en Choix, mencionó que la situación a la que se enfrentan los maestros en la sierra es muy delicada ya que influye la situación económica y social de cada alumno.

“Hay muchos alumnos que son del sector indígena que se tienen que levantar temprano para acudir al plantel educativo; hacen dos horas de camino, llegan dos horas después de la entrada a clases y les viene tocando un tercio de la jornada escolar, ya que se tienen que regresar a su lugar de origen. Esto logra mermar la calidad educativa que todo maestro quiere lograr en el progreso de los alumno para proyectar una visión y preparación en cualquier alumno de la comunidad”.

Sin electricidad. En comunidades a más de tres horas de Choix la mayoría de las escuelas no cuentan con electricidad o aparatos que puedan mitigar el calor. Foto: EL DEBATE

Villalba Zayas explicó que las inclemencias del clima afectan considerablemente el aprendizaje de los alumnos.

“La cuestión climatológica no nos ayuda mucho. Los fríos son muy fuertes, el calor es demasiado y las lluvias constantes. El servicio de salud no lo tenemos de inmediato. Nosotros tenemos que hablar a la Cruz Roja o al Hospital de la Sierra. Una emergencia no es atendida por el sector salud, haciendo que las tragedias puedan ser mayores por la tardanza que implica que un alumno pueda ser llevado a un hospital”, agregó.

Donación. La infraestructura con la que cuentan en ocasiones es donada por algunas instituciones privadas como tiendas de conveniencia. Foto: EL DEBATE

Sin apoyo

De igual manera, Villalba Zayas mencionó que los maestros en la sierra no pueden evitar sentir las necesidades que tiene cada alumno en la que están y el apoyo que necesita cada familia de la comunidad.

“La gente sólo recibe apoyos en las elecciones federales, reciben el apoyo de una despensa o cobija cada vez que están en campaña política. El gobierno no se acerca a las comunidades y cuando llegan los recibimos y les agradecemos mucho, pero se debería estar cumpliendo con lo que se corresponde para cumplir con los apoyos a las comunidades”.

Tradiciones. Celebran sus tradiciones rurales y culturales como les fue enseñado. Muchos de los estudiantes no conocen otro lugar que no sea su propia comunidad. Foto: EL DEBATE

Calidad educativa

Villalba Zayas expresó que los maestros tienen enfocado lograr una calidad educativa en los planteles rurales. “Todo maestro tiene enfocado en sí desarrollar los propósitos de un programa educativo y esta es una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado”.

Asueto

Hoy salen vacaciones estudiantes de nivel básico

El día de hoy salen de vacaciones 88 mil alumnos, aproximadamente, de nivel básico y será el 8 de enero del 2018 cuando regresen a sus aulas, mencionó Roberto Carrillo Vega, jefe de Servicios Regionales de SEPyC en Ahome.

“El día de antier y ayer estuvieron en informes a padres de familia sobre calificaciones para no hacerlo en enero, ya que la gente quiere estar de vacaciones”, agregó.

Carillo Vega aconsejó a autoridades escolares mantener resguardados los mobiliarios de los planteles. Les pedimos a las autoridades escolares que resguardaran las cosas, que cerraran bien, y pedir el apoyo a padres de familia de que si ven algo raro en las escuelas hagan una llamada anónima a Seguridad Pública”.

SEMBLANZA

"UN MAESTRO EN LA SIERRA TRABAJA POR AMOR"

Sergio Villalba Zayas es un joven profesor rural de 27 años que imparte clases en la comunidad rural Zapote de Madriles en Choix, Sinaloa. Debido a las condiciones geográficas en las que se encuentra este ejido debe permanecer en el lugar y, a veces, funge como un consejero de la comunidad en las situaciones difíciles.

Sergio duerme en un sillón en el aula de clases y busca la manera para satisfacer sus necesidades fisiológicas.

Un día habitual

Sergio Villalba Zayas mencionó que un día normal empieza con una sonrisa y alegrías junto con sus alumnos. “El día siempre se inicia con una sonrisa porque los niños siempre llegan con el cariño por delante. Ellos llegan, te abrazan, y eso en realidad nos conmueve mucho porque uno conoce las necesidad que ellos tienen, y aun así te reciben con una sonrisa y un abrazo”.

Pero no todo es “color rosa”. Sergio se da cuenta de las necesidades en las que vive cada alumno y padre de familia. “Me da muchísima tristeza verlos que algunos se me duermen, otros están muy débiles. En las cuestiones de la actividad física algunos no se prestan para eso porque no tienen la energía suficiente”.

De igual manera, Villalba Zayas explicó que muchos niños no cuentan con calzado o ropa, siendo que esto es una necesidad que deben de tener todos los niños. “Un día normal es de alegría porque los niños tienen un corazón enorme y un abrazo de ellos es con toda sinceridad, y triste porque los miras en la situación que están, que sufren frío y que no tienen zapatos o ropa”.