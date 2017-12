El SAT local divide a diputados panistas

Los Mochis, Sinaloa.- Diputados adherentes al Partido Acción Nacional (PAN) mostraron opiniones encontradas respecto a la creación del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES).

El legislador Roberto Cruz Castro evocó la creación del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC).

“La amarga experiencia de los Moreira en ese gobierno plagado de corrupción y, finalmente, fue un instrumento para duplicar incluso la deuda que ya se tenía con el primer Moreira”.

Cercanía

Por su parte, Juan Pablo Yamuni Robles declaró que la votación en el pleno del Congreso local fue unánime.

“Es ampliar la base y que para la gente sea más fácil pagar sus impuestos. Si estuviéramos hablando de un tema de apretar a los que ya están siendo recaudados, seríamos los primeros en votar en contra”, aseguró el ahomense.

Finalmente, indicó que se buscará tener una relación “más cercana, tersa y natural” con el potencial contribuyente.

Para entender...

Empresarios exigen menos impuestos

Mientras la creación de un Sistema de Administración Tributaria (SAT) estatal sea para ampliar la base contribuyente, será bienvenida la iniciativa, sostuvo Luis Felipe Villegas Castañeda el pasado 23 de diciembre.

El empresario y regidor independiente del municipio de Ahome se pronunció en contra de la creación de esta instancia si lo que pretenden el gobierno estatal es crear nuevos gravámenes. Igualmente, Villegas Castañeda comentó que los impuestos es sumamente complicado que disminuyan, mas reconoció un desorden generalizado en el pago de los impuestos.

Eury Valle Ruiz, presidente de Canacintra en Los Mochis, declaró que se esperaría en un futuro bajar las cargas impositivas.

“Con una eficiente recaudación, lo que seguiría es la disminución de los impuestos, eso es el escenario ideal para Sinaloa”, detalló.

Versus

¿Lastima la creación del SAT local a los empresarios sinaloenses?

Roberto Cruz Castro, diputado local PAN. Foto: EL DEBATE

"Sí, que no sea un instrumento de terrorismo fiscal”: Roberto Cruz

“Estamos de acuerdo en que un Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) quede perfectamente bien definido y de manera transparente para los ciudadanos, de tal suerte que esto no sea un instrumento para recaudar más, sino para tener mayor control de lo recaudado. Esto me lleva al segundo tema: no puede utilizarse esto como un instrumento de “terrorismo fiscal”, como ya hemos padecido los ciudadanos por otros gobiernos. Esto sería muy nocivo para las empresas de Sinaloa, que son las que sostienen la economía de nuestro estado. Que no se vaya a utilizar como instrumento de “terrorismo fiscal” ni para cobrarle más a los que menos tienen, esas son las dos partes en las que debemos tener mucho cuidado.”

Juan Pablo Yamuni, diputado local PAN. Foto: EL DEBATE

"No, recaudará de una manera más organizada”: Juan Pablo Yamuni

“Se trata de formalizar y mejorar el tema de los ingresos tributarios del estado de una manera correcta, ordenada, que le dé más certeza tanto al contribuyente como al Gobierno del Estado a la hora de requerir los impuestos. Yo creo que es una iniciativa que por algo la votamos a favor. Se hicieron las modificaciones pertinentes y nada es perfecto. Vamos a ver cómo funciona entrando el 2018 y, respecto a los resultados, se podrán hacer modificaciones posteriores. No contempla más impuestos, viene a recaudar impuestos de manera más organizada, de una manera más formal, es un tema que desde hace varios años se había querido establecer y, afortunadamente, se dieron las condiciones para hacerlo.”