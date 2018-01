El alcalde de Escuinapa buscará la reelección

Escuinapa; Sinaloa.- Ha iniciado el 2018 y con ello arranca la efervescencia política en el municipio de Escuinapa, para ocupar los cargos de elección popular que son: La presidencia municipal y la diputación local por los municipios de Escuinapa y El Rosario. Ante este panorama El Debate realizó una entrevista a Hugo Enrique Moreno Guzmán, actual alcalde de Escuinapa para saber si tiene aspiraciones a buscar la reelección en su municipio.

Foto: EL DEBATE

Con su personalidad introvertida y bromista se dio inicio a la entrevista, en donde se le cuestionó si tenía aspiraciones por reelegirse a la presidencia municipal; su primera respuesta fue “ahorita por lo pronto no está dentro de mis proyectos, ando dando banderazos de obra, estoy trabajando, traemos varias obras que están en licitación, esas son mis aspiraciones, hacer obras por Escuinapa”.

Foto: EL DEBATE

En una segunda pregunta se le volvió a cuestionar. ¿Tiene aspiraciones a reelegirse?

Y él contestó: “Todos los que andamos en política aspiramos a algo, mi mayor inspiración es servir a mi pueblo y quien va a decidirlo será mi partido, el pueblo y mi gobernador, vamos a esperar los tiempos que marca la ley electoral”

¿Si tu partido te propone reelegirte, lo aceptarías?

“Si mi partido me lo propusiera claro que sí me reelegiría”

¿Considera que su gobierno ha dado buenos resultados a los escuinapenses?

“El único que sabe si he hecho un buen trabajo es la ciudadanía, el pueblo en general y son ellos quienes deciden si me voy o me quedo en la presidencia municipal”

Foto: EL DEBATE

¿Ha sido criticado por hacer campaña anticipada con la promoción y banderazos de obras?

“Escuinapa estaba abandonado y gracias al respaldo del gobernador Quirino Ordaz Coppel estamos haciendo muchas obras, que no tienen nada que ver con una campaña política, simplemente estamos trabajando”

¿Qué te ha hecho falta realizar en tu gobierno?

“Me ha hecho falta comprar una barredora, cambiar las bombas del cárcamo de bombeo y la plaza comercial, creo que todo lo que me ha pedido la gente lo hemos realizado, hemos tenido problemas en el abasto del agua potable pero estamos trabajando en ello y hemos avanzado mucho en este rubro”

Foto: EL DEBATE

Comentó que como alcalde de Escuinapa tiene como plazo según la ley electoral que debe presentar su licencia ante el cabildo hasta el próximo primero de marzo, para poder abanderar nuevamente a su partido y buscar nuevamente la presidencia municipal.

Moreno Guzmán no descartó su interés por la diputación local por los municipios de Escuinapa y El Rosario, dijo estar preparado para ser el representante popular de su partido si así se lo permite en las próximas elecciones.