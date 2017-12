Empresarios piden menor carga impositiva

Mientras la creación de un Sistema de Administra-ción Tributaria (SAT) estatal sea para ampliar la base contribuyente, será bienvenida la iniciativa, sostuvo Luis Felipe Villegas Castañeda.

El empresario y regidor independiente de Ahome se pronunció en contra de la creación de esta instancia si lo que pretenden el gobierno estatal es crear nuevos gravámenes.

“Si está enfocado en buscar exprimirnos más a los que ya estamos pagando, no estoy de acuerdo”, expuso el representante popular.

Igualmente, Villegas Castañeda comentó que los impuestos es sumamente complicado que disminuyan, mas reconoció un desorden generalizado en el pago de los impuestos.

Positivo

Por su parte, Eury Valle Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) en Los Mochis, declaró que se esperaría en un futuro bajar las cargas impositivas.

“Con una eficiente recaudación, lo que seguiría es la disminución de los impuestos, eso es el escenario ideal para Sinaloa”, detalló.

Para entender...

Sinaloa tendrá SAT estatal

Fue el 14 de diciembre cuando en el Congreso del Estado aprobó la creación de un Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), que tiene como objetivo lograr tener más eficiencia en la recaudación de impuestos en la entidad.

Con tres votos en contra, de los diputados de Morena y del PRD, los legisladores locales aprobaron la iniciativa presentada por el ejecutivo estatal para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Fiscal, Fiscal Municipal, Ley de Hacienda, Ley de Coordinación Fiscal, de Justicia Administrativa, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Plantación, entre otros. La diputada del PRI Irma Moreno informó que con este nuevo sistema se busca hacer un reordenamiento de todos los ingresos que recibe el Gobierno del Estado, para que estos se encuentren concentrados en un solo espacio y modernizarlos.

¿Considera positiva la creación del SAT estatal?

SI

PRESIDENTE CANACINTRA LOS MOCHIS

EURY VALLE RUIZ

"BUSCAN PROFESIONALIZAR EL COBRO DE IMPUESTOS"

"Lo que intenta la autoridad es recaudar más. Son actos recaudatorios porque están profesionalizando, y no es malo por parte de la autoridad el tema de la cobranza. Aunque no nada más es cobro, sino también lo que tienen que hacer, y es una demanda vieja, es ampliar la base de contribuyentes. Con una eficiente recaudación, lo que seguiría es la disminución de los impuestos, eso es el escenario ideal para Sinaloa y México. El tema ideal, como los países del primer mundo, es justamente que su gran base de contribuyentes les permite tener, inclusive, tasas del ISR del 10 por ciento. Aquí somos muy pocos los contribuyentes y hay muchos en la informalidad, por lo que la recaudación es menor. Es muy poco lo que se recauda. Se tiene que pasar a la formalidad.”

NO

REGIDOR INDEPENDIENTE

LUIS FELIPE VILLEGAS CASTAÑEDA

"NO FUNCIONARÁ MIENTRAS NO SE HAGA UNA REFORMA"

"Mientras no se haga una reforma que realmente busque generar una contribución equitativa entre todos los contribuyentes, esto no va a funcionar. Bien pueden poner instancias estatales y la federal, pero si van sobre los mismos: los establecidos, los que realmente siempre vienen pagando y lo único que están buscando es hostigar a los empresarios, que ya estamos pagando nuestros impuestos y exprimirnos más, no estoy de acuerdo. Si realmente es una política de buscar al comercio informal, no organizado, que no está pagando impuestos y que no contribuye a que generemos un mejor gobierno, esto seguirá igual. Si va enfocado a los no contribuyentes, la iniciativa está bien.”