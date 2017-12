En su pueblo natal no lloran a El Pirata de Culiacán

Villa Juárez, Navolato.- Aunque era conocido en redes sociales a nivel nacional e internacional, en la sindicatura de Villa Juárez lugar de donde era originario El Pirata de Culiacán no era tan conocido, en un recorrido que realizó EL DEBATE, se entrevistó a varias personas y dijeron no conocerlo.

La calle por la que él vivía lucía sola y al preguntarle a algunos de los vecinos sobre este personaje, optaron por encerarse en sus casas y no dar una declaración.

Así se dio a conocer la noticia de su muerte en Villa Juárez. Foto: EL DEBATE

LA TIERRA DEL PIRATA DE CULIACÁN

Villa Juárez es una sindicatura perteneciente al municipio de Navolato, este lugar está ubicado en el centro del estado de Sinaloa, a 20 km al sureste de Navolato, cabecera del municipio homónimo al que pertenece y a 20 km al suroeste de Culiacán, la capital del estado.

Este sitio en los últimos meses ha sido de los más violentos en Sinaloa, ejecuciones, comandos armados, robos, son temas que diario se miran y se escuchan en los medios de comunicación.

Cabe señalar que hace unos meses se quitó una base militar que se había colocado para combatir el crimen organizado.

En la sindicatura no es muy común el uso del internet, por lo que muchos pobladores no conocían o no sabían de la fama con la que contaba El Pirata.

Entrada principal a Villa Juárez. Foto: EL DEBATE

LA MUERTE

El joven de 17 años, fue asesinado la noche del lunes cuando se encontraba en el bar “Menta2 Cántaros”, en Tlaquepaque, Jalisco.

En comunicado la Fiscalía de Jalisco indicó que fue una agresión directa contra el joven en la que recibió 18 impactos de bala, asimismo otra persona fue alcanzada por las balas de la cual se presume pudo haberse interpuesto en el joven al momento de los disparos, los investigadores confirmaron que esa persona era el dueño del lugar, quien murió horas después mientras recibía atención médica.

Lugar donde lo asesinaron. Foto: Twitter

En un principio no se había confirmado el cuerpo, pues nadie había ido a identificarlo y fue por medio de los tatuajes que tenía muy particulares y la vestimenta que traía esa noche como se dieron cuenta que era él.

Una publicación compartida por El Pirata de Culiacan™ Ⓜ️ (@elpiratadeculiacan) el Nov 3, 2017 at 3:24 PDT

RECONOCIMIENTO

Durante este recorrido que realizó EL DEBATE por la sindicatura, al llegar a la humilde casa donde vivió su niñez Juan Luis Laguna Rosales, nombre completo del popular personaje, se preguntó sobre si ya habían reclamado el cuerpo, una joven de aproximadamente 18 años con los ojos llorosos dijo que sí, que una tía de El Pirata de Culiacán ya había ido a Guadalajara a reclamar el cuerpo.

Por su parte un comerciante de Villa Juárez dijo que lamentaba la muerte de este personaje y que fue a la edad de 12 años que El Pirata abandonó su casa para irse en busca de un empleo, después se relacionó con personas incorrectas y su vida cambió.

Señaló que creció en una familia disfuncional ya que su madre lo abandonó y fue su abuela quien se hizo cargo de él siendo un bebé, “en ocasiones lo veía caminar por las calles principales de Villa Juárez, pero acá su popularidad no era tan fuerte”, señalaron.

Esta es la casa donde vivía la abuelita de El Pirata de Culiacán. Foto: EL DEBATE

¿POR QUÉ SE HIZO TAN POPULAR EL PIRATA?

El auge de su fama, nació cuando alguien publicó en redes sociales un video donde aparece con playera roja y cachucha, empinándose una botella de wisky, acompañado de la frase: “Así nomas quedó.”

A partir de ese momento, algunos famosos comenzaron a invitarlo a beber, grabarlo y publicar los videos. Él siempre aprovechaba para inventar frases únicas, vestir de manera “abuchonada” y hablar sin censura.

Después comenzó a aparecer en videos musicales y en compañía de muchos artistas.

En sus redes sociales mostraba el día a día. Foto: Instagram

Hasta el día de hoy, el Pirata de Culiacán tiene en su fanpage, con más de un millón de seguidores, en esta página el joven compartía fotos y videos de todo tipo: acompañado de hermosas mujeres, posando junto a lujosos autos, selfies, memes, compartiendo momentos con artistas y hasta imágenes para ayudar a los afectados por el pasado sismo de septiembre.