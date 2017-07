"Enfrentamiento en Villa Unión fue por casualidad"

Sinaloa.- Tres días después del enfrentamiento donde fueron abatidos 17 presuntos delincuentes en la carretera que conduce al poblado El Aguaje de Costilla, al sur de Mazatlán, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Joel Ernesto Soto, ofreció su versión de los hechos.

Refirió que el grupo de hombres a los que se enfrentaron era de mas del doble que ellos, pues él iba a acompañado de diez oficiales únicamente:

"Ellos andaban preparados como para una guerra, puesto que portaban armas de grueso calibre, además de traer chaleco antibalas", expresó.

El secretario dijo que el enfrentamiento fue por casualidad, pues se encontraron de frente por el camino que va de la carretera México 15 al poblado de El Aguaje de Costilla, que es por donde intentaban escapar de los oficiales que los seguían de Villa Unión.

Foto: EL DEBATE

Respecto a los comentarios sobre por qué los hombres salen todos apilados en las cajas de las camionetas, explicó que los armados que escapaban de Villa Unión a La Amapa iban en una camioneta cerrada, pero no se fueron hasta dicho poblado, sino que tomaron un camino de terracería que conduce a El Aguaje de Costilla, y la unidad donde escapaban la atravesaron para evitar el paso a la autoridad, pero ahí ya los esperaba otra camioneta blanca donde se subieron para emprender de nuevo el escape.

Joel Ernesto dijo que lo que los delincuentes pretendían era salir a la carretera libre a Rosario para perderlos, pero lo que ellos no esperaban era que la unidad en la que él viajaba se los encontraría.

Soto dijo que pretendían detenerlos, pero que los hombres, en su afán por huir, sin mediar palabra les empezaron a disparar, por lo que ellos replicaron los disparos.

Agregó que junto con su personal encabezaron el enfrentamiento, que aunque los delincuentes eran más, les hicieron frente, y aunque hirieron a cinco elementos, casi de inmediato siguieron con el intercambio de balas por al menos 50 minutos, pero también durante ese tiempo elementos militares, de la Marina y de la PFP arribaron para apoyarlos y rescatar a los elementos heridos.

Soto refirió que de no haber llegado el refuerzo, no sabría cómo le hubieran hecho, porque los maleantes estaban armados como para una guerra, y aunque sus elementos estaban heridos, estos no dejaron nunca de accionar sus armas. El secretario dijo no saber a qué grupo pertenecen los delincuentes caídos, aclarando también que estos andan armados con frecuencia, pues existe un pleito entre grupos rivales, no específicamente para enfrentarse a los grupos de seguridad.

La noche de este lunes, el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, dijo que los cuerpos de los 17 presuntos delincuentes habían sido entregados a sus familiares.

Esperan que no afecte al turismo

Se debe socializar que lo ocurrido en Villa Unión el pasado viernes, en donde perdieron la vida 17 personas integrantes de un grupo delincuencial, se registró fuera de la zona turística del estado, por lo que se espera que no afecte el turismo y las visitas en el puerto de Mazatlán, declaró el secretario de Turismo, Marco Antonio García Castro:

"Los turistas en Sinaloa están seguros, en Mazatlán están seguros, y donde evidentemente es una muestra que las autoridades están haciendo su trabajo en materia de seguridad", comentó.

El funcionario estatal indicó que hasta el momento ninguno de los 88 países que se esperan para el Tianguis Turístico del 2018 ha manifestado preocupación por la inseguridad o se ha retirado de la visita al evento, aunque dicha convocatoria la maneja el gobierno federal, pero se tienen muy buenas expectativas para el evento del próximo año.

Se trabaja en estrategias de seguridad

Por su parte, el alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, confió en que lo ocurrido en el sur de Villa Unión no afecte al sector turístico:

"Hay que ser positivos y solidarios con los turistas. La obligación de cuidar a un turista no nada más es de un policía, sino de toda la ciudadanía, entonces a ellos hay que orientarlos cuando se les ofrece alguna situación. Tenemos que estar muy optimistas", indicó. Foto: EL DEBATE

Pucheta Sánchez reconoció la labor de los elementos de Seguridad, quienes arriesgan su vida todos los días. Al cuestionarlo si se ha reforzado la vigilancia en Villa Unión después del enfrentamiento, dijo que se sigue trabajando y que hay un avance del Ejército como parte de una estrategia: