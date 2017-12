Espacios de tu casa que deben ser renovados para el 2018

Si durante todo el año has pensado renovar alguna parte de tu casa, no te quedes con las ganas y empieza el 2018 estrenando. En Interceramic tienen todo lo que necesitas para remodelar cualquier espacio o ampliar tu hogar, así que aquí te contamos las tendencias para que pongas manos a la obra.

UN BAÑO IDEAL

Transfórmalo con productos de buena calidad que solo encontrarás en Interceramic, desde sanitarios, lavabos, tinas, canceles, llaves de latón con diferentes acabados, regaderas, espejos, cajonera y hasta lockers de madera serán parte de tu selección.

Puedes comprar los productos por separado o armar el juego completo. Y si no saber qué hacer, en Interceramic te pueden asesorar concretando tus ideas para que obtengas lo que deseas.

DALE ESTILO A TU COCINA

Reinventa el espacio más importante del hogar con las nuevas tendencias en acabados, pisos y azulejos los cuales puedes aplicar donde desees. Tienes una gran variedad para elegir, ya sea en estilo liso o tipo piedra. Además podrás encontrar tarjas de acero inoxidable, llaves cromadas, y demás accesorios.



ESPACIO EN EL QUE TODOS QUERRÁN ESTAR

Interceramic te ofrece todo lo necesario para ese cambio que estás buscando y puedes empezar por darle a tu piso una nueva apariencia ya sea de cemento, decorado, granito, madera, mármol, menta, piedra, sólido o textil. Y ya viste los de madera en cerámica, lucen espectaculares. No los dejes fuera de tu lista.

Recuerda, en las ya casi 300 tiendas Interceramic en México cuentan con un expertos especializados que te pueden asesorar en lo que necesites.

No importa el tamaño de tu proyecto, en Interceramic tienen múltiples opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y no lo olvides, adquirir un piso o azulejo Interceramic tendrás garantía de por vida.

Interceramic Culiacán Maquio

Blvd. Manuel J. Clouthier No. 2177 Col. Libertad Tel. (667) 761 40 40. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:00 pm y sábados de 8:30 am a 2:00 pm

Interceramic Culiacán Calzada

Calzada Heroico Colegio Militar # 1770 Col. Margarita C.P. 80270 Tel. (667) 749 49 46. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:00 pm y sábados de 8:30 am a 2:00 pm

Interceramic Culiacán Ignacio Ramírez

Ignacio Ramírez No.936 Pte. Col. Almada C.P 80200, Culiacán, Sin. Tel. (667) 713 31 04 y 713 34 33. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 7:00 pm y sábados de 8:30 am a 2:00 pm

Interceramic Culiacán Pedro Infante

Boulevard Pedro Infante #3080, Col. Las Flores. Tel: (667) 721 58 97. Horario de lunes a viernes de 8:30 am a 7:00 pm y sábados de 8:30 a 2:00 pm.

