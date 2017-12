Esperan carreteras llenas por el año nuevo

Mazatlán, Sinaloa.- El flujo carretero repuntará en un 30 por ciento con los festejos de fin de año, aunque ya se ve movimiento vehicular por las mañanas.

Se prevé que a partir de las 16:00 horas de hoy jueves se incremente el aforo y se intensifique entre el 29 y 30 de diciembre.

Año Nuevo tendrá repuntes

Ricardo Picos, jefe de la corporación de Ángeles Verdes, comentó que es más amplio el regreso de paisanos a sus lugares de origen a finales de año, y aunque no repunta igual que en festejos navideños, se ve un mayor tránsito. Aunque se ve un flujo que pareciera lento en las autopistas, no dejan de pasar vehículos por las carreteras de manera continua, por lo que no se ven solas en su totalidad.

A la vez, los transportes de carga también incrementaron su paso por los distintos cruces carreteros y ya se intensifica el paso de tráileres que estarán circulando por las carreteras hasta marzo al provenir estos últimos de Estados Unidos.

Las autoridades están preparándose para los festejos de año nuevo. Foto ilustrativa: El Debate

De acuerdo con la corporación Ángeles Verdes, se realizó una encuesta a paisanos en conjunto con Protección Civil y el Instituto de Migración y aseguraron que no han sido molestados en las vías, por lo que consideraron las carreteras de Sinaloa como seguras.

Los viajantes que pasan por Mazatlán provienen de Los Ángeles y Arizona, en el caso de Estados Unidos; mientras que mexicanos se distribuyen en Michoacán, Colima, Guadalajara, CDMX y Zacatecas, principalmente en familias.

Refuerzan carreteras

Un total de 8 mil 871 elementos de la Policía Federal participan en el Operativo Invierno 2017 para garantizar la seguridad en la red de carreteras federales de todo el país, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El operativo entró en operación desde el 20 de diciembre y se mantendrá vigente hasta el 7 de enero del 2018. En estas acciones, la Policía Federal, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, refuerzan la seguridad en la red carretera.

Elementos de la Policía Federal resguardan la caseta de Mármol, realizan revisiones a transportistas, les piden a conductores traer el cinturón de seguridad y verifican que no se excedan límites de velocidad.

Asimismo, realizan patrullajes desde el kilómetro 51 a toda la autopista Mazatlán-Culiacán, por lo que se garantiza la seguridad para quienes crucen por Sinaloa.

Asimismo, mediante las acciones del operativo 30 Delta, la dirección del centro de la SCT en conjunto con policías federales verifican que los choferes de camiones de carga y pasaje conduzcan en condiciones físicas y psicológicas adecuadas. Con lo anterior, los elementos policiales mencionaron que se busca evitar accidentes carreteros por cansancio, velocidad y evitar inseguridad.