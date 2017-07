Estos artesanos nunca soñaron con estar en El Vaticano

Roma, Italia - Doña Josefina, a sus 75 años, y don José, a sus 60 años, nunca se imaginaron ni lo soñaron jamás que el dedicarse a elaborar artesanías en sus humildes viviendas, ya sea para regalarlas a sus familiares o venderlas para ganar unos pesos, les iba a permitir entregarle en sus propias manos una de sus creaciones al Papa Francisco, quien las recibió con una gran sonrisa llena de afecto y, posteriormente, se fundió en un abrazo con estos dos sinaloenses en la Santa Sede.

“Nunca me imaginé que por estar haciendo artesanías vendría a conocer al Papa y entregarle un portavasos que yo misma elaboré”, dijo emocionada doña Josefa Rodríguez Vizcarra.

Josefina nació en la pequeña comunidad serrana de San José de las Bocas, Cosalá, y desde hace 60 años se dedica a elaborar bordados y artesanías, las cuales, dice con orgullo, nunca ha vendido, sino que las hace para regarlas a las familias de sus 13 hijos.

Rosy Fuentes de Ordaz, esposa del gobernador, acompañó a los artesanos. Foto: Cortesía

La mujer también reveló que nunca en su vida se había subido a un avión y, luego de un vuelo trasatlántico de 12 horas, se reencontró en Italia con la señora Rosy Fuentes de Ordaz, a quien conoció cuando la esposa del gobernador realizó una visita a la Casa del Anciano en Cosalá. “Nomás me vio aquí y me dijo: 'Doña', y me abrazó otra vez”.

Por su parte, don José Urcino, quien ha dedicado más de la mitad de su vida a elaborar artesanías en madera tallada en su modesto taller en Mochicahui, El Fuerte, para sostener a sus cuatro hijas, entrar al Vaticano y conocer al Santo Padre fue una experiencia indescriptible.

“Sentí un emoción inigualable: jamás había sentido esa vibra. Al entrar al Vaticano sentí algo en mi cuerpo, se me enchinó la piel, y se lo dije a la señora Rosy, y me dijo que ella sentía lo mismo”, recordó.

Foto: Cortesía.

Él también le hizo un regalo al Papa Francisco: una paloma tallada en madera de cedro, tras lo cual, éste reflejó una gran felicidad en su rostro en tanto agradecía por el obsequio.

Don José tiene 34 años de trayectoria como artesano y ha participado en muchos eventos culturales y muestras artesanales dentro y fuera de Sinaloa, de manera que sus obras son comercializadas en la Ciudad de México y hasta en el extranjero. Sin embargo, al igual que doña Josefina, nunca imaginó que esta actividad, la cual emprendió por su gusto al arte y la necesidad de llevar el sustento a su familia, le permitiría tener, dijo, "la mayor satisfacción de su vida".

Ambos artesanos agradecieron infinitamente al gobernador Quirino Ordaz Coppel la oportunidad de este viaje, así como a la señora Rosy Fuentes de Ordaz, con quien compartieron esta inolvidable experiencia.