Falta de provisiones y combustible los trae en Navidad

Mazatlán, Sinaloa.- Decenas de embarcaciones mazatlecas desde hace un mes han estado arribando al muelle pesquero. Algunos para celebrar con sus familiares las tradiciones decembrinas, pero la mayoría a causa de que se quedaron sin combustible y provisiones.

Pescadores del Parque Industrial Alfredo V. Bonfil señalan que de haber tenido el diesel necesario, seguirían trabajando, pues la temporada no ha sido como lo esperaban.

“El diesel está muy caro, está a 17 pesos, y va a subir a 21. La mayoría de los barcos los van a amarrar, ese es el problema, y desde hace 15 años el pago para los trabajadores es el mismo”, expresó el pescador Rafael Lozoya.

Señaló que por parte de patrones de barco, se desconoce si regresarán iniciando el año.

Pescadores aprovechan para descargar el poco producto que capturaron y estar con sus familias. Foto: Víctor Hugo Olivas

Panorama incierto

Ante este panorama, el presidente de Canaipesca, Jaime Osuna, comentó que el sector se enfrenta a tres obstáculos: la escasez de producto, el alto costo del insumo principal, que es el diesel y a la insensibilidad de las autoridades de Pesca.

“Posiblemente se pare mucha flota. El que salga sería un valiente. La captura está igual que el año pasado, a un 15 por ciento. Solo son unos cuantos los que capturaron, e incluso hay unos que trajeron menos que la temporada del año pasado”, dijo.

Recordó que en anteriormente, los trabajadores de mar salían de nuevo a pescar iniciando el año, pero esto era gracias a los incentivos que se les proporcionaban. Hoy en día, a falta de apoyo, desde noviembre hay embarcaciones sin trabajar.

“Algunos están esperando a que lleguen todas las flotas para hacer los números de diciembre, y si no es costeable, no van a regresar y esto va a ser un problema grave porque se van a quedar muchos desempleados”, señaló.

No hay nada concreto

Agregó que hasta la fecha, por parte de las autoridades no hay nada concreto en cuanto a apoyos, lo que ha provocado que muchos se endeuden.

“Hay muchos que ya están endeudados. De hecho, hay personas que no han pagado ni el diesel del primer viaje. Algunos no alcanzan ni para cubrirlo totalmente y es un problema grave ahorita.”

Para cuidar el diesel con el que cuentan, los pescadores han tenido que laborar solamente de noche, que es cuando esperan capturar más camarón, pues tienen la consigna de que si no “traen para los gastos” el barco se tendrá que parar, lo cual, aseguran, que es lo más seguro a causa de la baja producción.

Retomarán situación

El presidente de Canaipesca refirió que aunque se desconoce la cantidad de barcos que siguen pescando, se trata de pocos. “Iniciando el año van a retomar la situación en la que están. La idea principal es checar el tema del diesel. Algunos barcos tal vez salgan pero no todos, porque la verdad no tienen la misma suerte o no muchos saben pescar”, indicó.

Falta de provisiones y combustible los trae en Navidad. Foto: Víctor Hugo Olivas

Zonas protegidas

Asimismo, dijo que otro de los problemas a los que actualmente se han enfrentado es a las declaraciones de zonas protegidas por ambientalistas. “Estamos realizando una pesca responsable. Traemos observadores. La verdad, lo que pasa es que los ambientalistas no saben cómo están las cosas pero ellos quieren hacer del mar un acuario”, expresó.

Para entender... Desconocen los planes para el sector pesquero

El presidente de la Canaipesca, Jaime Osuna, expresó que el sector pesquero en Mazatlán vive bajo estrés, pues ya no saben ni qué hacer con tanto barco sin operar.

No hizo ningún llamado para las autoridades ya que ellas conocen el problema, por lo que desconocen qué planes tengan a un futuro para el referido sector. Dijo que en Estados Unidos, el gobierno indemniza a los pescadores que desean retirarse, sin embargo, esta alternativa en México no se pone sobre la mesa.