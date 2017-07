"Hay inseguridad, y el gobernador lo tiene que enfrentar"

Culiacán, Sinaloa.- En Sinaloa, a la autoridad no se le tiene miedo, respondió Mercedes Murillo, presidenta del Frente Cívico Sinaloense (FCS), al ser cuestionada por los hechos registrados el pasado lunes en el restaurante Mar & Sea.

“Sí saben que está mal, sí saben lo que es el delito. La sociedad se asusta, pero no hace nada”, recalcó la lideresa social.

Mencionó que el problema de inseguridad se tiene que enfrentar, pues no hay otra forma para solucionarlo, ya que las quejas no abonan en nada. Además, en Sinaloa existe un problema de inseguridad, mismo que tiene que ser enfrentado por el gobernador, recalcó, pues el mandatario tiene la intención de hacer las cosas bien, pero no lo dejan.

"El estado está rebasado en esta materia, pero debe ser reconocido por las autoridades al mando", enfatizó.

Compra de drones

Miguel Ángel Murillo señaló que el problema de inseguridad no será resuelto con la compra de drones. Los 3 millones de dólares que invertirán para la adquisición de estos equipos bien podría ser invertido en mejoras para las policías existentes. Debido a esto, criticó que se destine tal cantidad para eso, cuando a los elementos se les paga muy mal.