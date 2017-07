Hoy Dayana debería estar festejando con su familia

Culiacán, Sinaloa.- Hoy es el cumpleaños número 6 de Dayana, la pequeña desaparecida desde el 6 de junio, cuando un hombre desconocido la subió en su camioneta, y de quien hasta la fecha no se sabe nada de su paradero.

Un cumpleaños en el que no hay motivos para celebrar en casa de esta familia de San Pedro, Navolato, a la que le arrebataron a su bebé y ha pasado 27 días de incertidumbre, preocupación y tristeza, pues hasta ahora la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha dado respuesta a la interrogante ¿dónde está?

Pelirroja con pequeñas pecas en sus mejillas, de sonrisa tierna sin sus dos dientes del frente, más alta que sus compañeras, muy alegre, platicadora y cariñosa es como la recuerdan Diana Gálvez y Norma Bueno, profesoras del Jardín de Niños al que acudía Dayana.

Un poco de información del caso. Foto: EL DEBATE

"Todos tenemos la confianza de que va a aparecer, que en alguna parte está y que está bien, y es lo que deseamos, que esté bien y que regrese", dijo con esperanza la maestra Diana Gálvez, quien conoce a la pequeña desde su segundo año de kínder, a quien enseñó juegos, canciones y manualidades en sus horas de clases, de quien siempre recibía abrazos y besos por el solo hecho de ser su maestra.

"Siempre buscó apego hacia nosotras, siempre muy cariñosa, siempre nos buscaba en el recreo. -¡Mire, maestra, esto! ¡Mire, maestra, lo otro!-", recuerda dentro del mismo espacio en el que Dayana pasaba las horas aprendiendo y jugando.

Ahí quedó la sillita con su nombre: Dayana; su cuaderno de tareas en el que plasmaba todas sus ganas de aprender y hacer sus trabajos. Pese a que en varias ocasiones tuviera dificultades para hacerlas, siempre las terminaba.

"Lo último que pasó fue que me dijo: -Maestra, no traje la tarea porque no tengo colores-, entonces yo le regalé una cajita de colores y le dije: -Ten, para que hagas tu tarea-, fue lo ultimo que convivimos, y ya me trajo su tarea", platicó.

¿DÓNDE ESTÁ?

La empatía y el cariño por Dayana tiene a las maestras de este jardín de niños siempre pensando en cómo ayudar o qué hacer para contribuir a encontrarla: "Lo que hemos hecho es apoyar sacando copias de avisos de ella de que se busca. A mí me tocó llevar unas hojas cuando estuvieron aquí en la carretera entregando volantes, compartido publicaciones en Facebook, en redes sociales, en WhatsApp; es lo que está en nuestras manos, es lo que podemos hacer", lamentó la profesora.

"En trece años de trabajo, nunca había vivido una situación como esta, que duele, preocupa y hasta pareciera irreal", comentó la maestra Diana.

"Tengo una hija de la misma edad que ella, y pues la verdad se me hace increíble, de una desesperación, de una impotencia más que nada, de decir -¿qué hago?, ¿dónde busco?, ¿qué puedo hacer?, ¿a quién le pido?, ¿con quién me auxilio?-".

Para Norma Bueno, profesora del 3.o B de este jardín de niños, los días desde su desaparición han sido difíciles de sobrellevar: "Muy cariñosa con sus compañeros y conmigo. Ella llegaba abrazándome, y a las demás maestras también, pero por lo regular llegaba y siempre estaba abrazada de mí", dijo sin poder ocultar la tristeza en su voz y en su mirada.

Sus copañeritos la esperan. Foto: EL DEBATE

Un hecho que aún no puede creer que haya sucedido y por el cual ya las horas de clases no soy iguales, con el pensamiento constante de la última vez que vio su carita y el anhelo de que pronto regrese, de poder abrazarla, de verla jugar con los títeres que le gustaban mucho o pintar con acuarelas, que era una de las actividades que más disfrutaba hacer Dayana en la escuela.

Al recordar ese momento en que se enteró de la desaparición de la pequeña, le es inevitable hablar con la emoción a flor de piel, recordar lo impactante de la noticia: "Estábamos en clases, y pues empezaron a llegar con los niños, y llega una mamá y me dice, y pues todos nos quedamos como en shock. Yo pensé, pues a lo mejor alguna travesura de niño, que se haya ido a la casa de algún familiar y que por eso, pero ya como han transcurrido los días, la verdad sí tengo la esperanza, tengo fe de que la niña regrese, si Dios quiere, con bien"

Alerta amber sobre Dayana. Foto: Internet

SIN RESPUESTAS

"Bien platicadora, a veces se quedaba platicando, y casualmente ese día me dijo: -Panchita, vengo rápido-. Traía dinero en las dos manos. “Esto dame de bolis, y esto dame de chicles-", recordó Francisca Cortez Valenzuela, tendera del lugar al que fue por última vez Dayana antes de desaparecer, y quien después de ese día participara en los grupos de búsqueda que armaron los mismos vecinos y familiares, búsquedas que se han detenido.

"Yo le pregunté al abuelito de la niña, y me dice que los investigadores le dijeron que ya no haga eso, que tienen que dejarlos trabajar", afirmó.

Claudia Josefina Gámez Verduzco, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, afirmó que se sienten esperanzados de que el caso se resuelva, pues existen avances en la investigación, los cuales no se pueden dar a conocer por el momento. Dijo que la madre de Dayana, Daniela Zazueta, sigue recibiendo todo el apoyo jurídico y psicológico en este caso.

EL DEBATE buscó a la familia de Dayana, pero dijo no poder decir nada más sobre el caso por estar en la investigación.