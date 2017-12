Incendio afecta tres palmas en el Parque Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Un descuido ocasionado por una fuente de fuego desconocida provocó el lunes la pérdida de dos palmas centenarias en el Parque Sinaloa.

Presumiblemente, sería un globo de Cantoya el que ocasionó el siniestro, comentó ayer Maricruz Compeán Osuna, por lo que lanzó un llamado a la población para tener especial cuidado con este tipo de mercancías inflamables.

“Es una ‘gachada’ que se pongan a jugar los niños con ese tipo de cosas. No hemos encontrado la cebollita, el ‘cuete’, lo que haya sido, dicen que fue un globo de Cantoya”.

Los hechos

La fundadora y gestora del Patronato de Sociedad Jardín Botánico de Los Mochis, IAP, manifestó que fueron dos Washingtonia robusta (palmera de abanico), más el tronco de una tercera.

“Cuando se estaban quemando, salió una chispita de fuego que se prendió en una Phoenix canariensis (palma canaria) y rápidamente empezó el fuego; lo bueno que estaban los bomberos ahí, lo apagaron de balazo. Con una sola llamita se provocan los estragos”, relató. Igualmente, confirmó que el incidente pasó a las 17:30 horas del 25 de diciembre.

Por otra parte, Compeán resaltó que ecológicamente no representa ninguna alerta para el jardín botánico Benjamín Francis Johnston, ya que la especie es abundante. No obstante, recalcó que la antigüedad de las plantas las hace de suma relevancia para la ciudad y su historia.

“Son de las palmeras más viejas, de las que trajo Johnston. No es alarma porque tenemos muchas de esa variedad, no es exótica, no es rara. Gracias a Dios no nos fue tan mal. Y, finalmente, si acuden al Jardín Francés, el público verá dos palmas quemadas, y nos da tristeza”, explicó la ambientalista.

Posible recuperación

Cabe resaltar que ayer Víctor Manuel González Calderón realizó trabajos de evaluación en los especímenes, de los cuales se espera que se recuperen positivamente.

“Esas palmas, antiguamente, se podaban por medio de fuego, en condiciones controladas. Por lo que vimos, probablemente haya posibilidades de rescatarlas”, precisó el jefe del Departamento de Curaduría del Jardín Botánico.

Asimismo, apuntó que en su ambiente idóneo alcanzan un esperanza de vida de hasta 150 años.

“Es demasiado importante el uso controlado de la pirotecnia no solamente en el pulmón de la ciudad, sino en los alrededores. Esto pudo suceder en cualquier jardín de cualquier colonia, lo cual pone en riesgo no solo a las plantas, sino de todos”, concluyó.

Fuego consume dos palmas del Parque Sinaloa

Un video difundido por medio de las redes sociales el día 25 de diciembre captó el instante en el que al parecer el uso de pirotecnia prendió en llamas a dos palmeras Washingtonia robusta en el jardín botánico Benjamín Francis Johnston.

“Con mucha tristeza e impotencia les compartimos que hace unas horas fueron incendiadas unas palmas del Jardín Francés, de nuestro jardín botánico. Solicitamos a todos de su colaboración y no usar cohetes, globos, y/o cualquier tipo de fuego en el jardín y a sus alrededores”, comentaron autoridades del parque.