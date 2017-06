Inversión en drones no garantiza seguridad en el estado

Culiacán, Sinaloa.- Ante el clima de violencia y la búsqueda de soluciones para inhibir el crimen, el anuncio del gobernador Quirino Ordaz de invertir de 3.5 millones de dólares en la compra de dos drones para monitorear y volar en el área rural no parece convencer a todos los legisladores.

"En el tema de la inseguridad, si lo que no funciona es la estrategia, hay que redefinirla; y si la estrategia vuelve a no funcionar, lo que hay que hacer es un cambio en los estrategas, y creo que ya no estamos muy lejos de pedir un cambio de las personas responsables de aplicar y de garantizar la seguridad en Sinaloa", expuso Carlos Castaños, líder de la bancada del PAN.

Hace unos días, el gobernador hizo este anuncio: se trata de dos drones -explicó- del tamaño de una avioneta que son usados por el Ejército y la Marina para diversas operaciones, y que fueron adquiridos por el Gobierno del Estado, ante lo cual comentó en una entrevista radiofónica con Línea Directa que vendrá personal de la Defensa Nacional a capacitar a los pilotos.

Ante esto, Castaños, diputado del PAN, indicó que en términos de seguridad todo lo que se haga sirve; sin embargo, se debe analizar escrupulosamente el gasto que se va a hacer en las diferentes acciones:

"Si es un experimento y solamente sería un ejercicio de chivo expiatorio para ver si acaso va a funcionar (la compra de drones), yo creo que sería un crimen utilizar ese recurso para realizar una acción que no sabemos si va a dar resultado o no", aseveró Castaños.

"Ellos están vendiendo la adquisición de los drones como la solución del problema. Veremos si en realidad va a ser la solución del problema; si no, pues entonces habrá responsabilidades respecto al ejercicio de una cantidad nada despreciable. Al contrario, una cantidad muy importante de recurso público que se podría usar en otro tipo de apoyos a la ciudadanía", concluyó el diputado del PAN.

"La problemática de la inseguridad es un tema que requiere atenderse desde diversas trincheras. Desde luego que hay acciones más efectivas y necesarias que la adquisición de los drones. Por ese motivo, el día de hoy (ayer) presentamos una iniciativa que busca que la ciudadanía participe en la generación de políticas que combatan a la violencia e inseguridad", manifestó Merary Villegas, diputada de Morena.

Carlos Castaños, líder de la bancada blanquiazul, y Efrén Lerma, del PRD, también apuestan por un frente ciudadano que en conjunto con el gobierno y otras instituciones pueda crear una estrategia sólida: "Yo creo que la estrategia de las armas no es todo, tiene que estar combinada con un plan de integración de la sociedad", aseveró Lerma.

"Los levantones, los asesinatos, los secuestros se dan en las ciudades, no tanto en el área rural. Yo creo que antes de pensar en los drones hubiesen pensado también en fortalecer la seguridad de las ciudades, que es en donde están dando más los homicidios", consideró el diputado del PRD.

La diputada del PRI y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Irma Tirado, opina que "en temas de seguridad, la inversión nunca es suficiente, tener todas las herramientas; sin embargo, yo creo que tiene que ser acompañada de una estrategia integral, que estoy segura que también está contemplada y tomada en consideración. Es una estrategia que debe tener el secretario de Seguridad. También sostuvo que avala cualquier compra que se haga en pro de atacar la inseguridad «para que este tema no esté presente por mucho tiempo", concluyó.