La Policía Estatal está en una situación crítica

Sinaloa.- En los hechos, el sistema de desarrollo policial en México es inexistente, de acuerdo con un estudio reciente de la organización civil nacional Causa en Común.

En la investigación se reveló que los policías también se dedican a recoger la basura, destapar coladeras y asistir a mítines por petición de sus superiores.

Asimismo, en entrevistas personales con los investigadores, los agentes señalaron sentirse humillados y discriminados, conducta generalizada en su ambiente laboral; aunado a esto, a nivel nacional el 16 por ciento ha sido víctima de abuso sexual, lo que son tan solo algunas de las realidades que viven los cuerpos de Policía estatales del país, reveló un estudio sobre las policías de las 32 entidades federativas.

Esto en un contexto donde se promueve aprobar la Ley de Seguridad Interior, que le brinda mayores facultades al Ejército y a la Marina para investigar delitos; también se puede utilizar la fuerza pública contra la resistencia no agresiva (protestas), así lo han señalado diversas organizaciones civiles que integran un colectivo #SeguridadSinGuerra, el cual se ha pronunciado por «un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad», así como cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para definir un plan de retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad. Puede revisar la propuesta en este enlace:

Irregularidades en Sinaloa

En el caso de Sinaloa, de acuerdo con el Indepol, el 18.2 por ciento de los policías estatales consultados declaró que en su ambiente laboral reina la humillación; seguido de la discriminación, con el 16.2 por ciento. Las conclusiones pueden verse en este link: https://goo.gl/ASQNGn.

En la situación laboral, los policías señalan que también han tenido que gastar de su bolsillo por material vital para poder realizar sus funciones, sobre todo fornituras policiales, botas y uniformes, sin menoscabo del gasto que incluye la reparación de patrullas y gasolina para la misma unidad de la corporación.

En el área de certificación, uno de los ejes evaluados a parte de la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario, fue donde más se registró un hermetismo en el manejo de información. Por ejemplo, de acuerdo con Indepol Sinaloa, no se informa de la meta de personal a evaluar, así como tampoco de las realizadas.

Pero, además, no envían información en torno a certificados médicos de los días de descanso.

El trabajo enfocado a recoger sobre «Qué piensa la Policía» forma parte del estudio denominado Índice de Desarrollo Policial (Indepol), que consiste en saber qué tanto se acercan a lo que dice la ley y qué tanto cumplen con ella para que los policías tengan el mismo desarrollo. Revela si las 32 entidades federativas cumplen con los requisitos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor en enero del 2009.

El estudio muestra que en una escala de -100 a 0, ningún estado cumple con el piso de los requisitos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero, además, desnuda las carencias en las que trabajan los integrantes de las corporaciones policiales, tanto en materia de preparación y desarrollo como en equipamiento.

EL DEBATE entrevistó a «José», un policía estatal que tiene alrededor de 17 años en la corporación preventiva, y cuenta que siempre es la misma «cantaleta» con el equipo de trabajo y los uniformes.

José —quien decidió no revelar su verdadera identidad por temor a represalias de sus superiores— narró para EL DEBATE que en este momento tiene más de un año y medio que no les han entregado uniformes o botas, menos fornituras policiales: «Ya van como seis veces que nos piden la talla del uniforme», expresa el policía, «pero han pasado meses, y es hora de que no hemos recibido los uniformes», refirió.

Comentó que si tiene uniforme nuevo es porque lo tuvo que comprar por fuera a un precio de alrededor de 2 mil pesos. Policías ministeriales hombres y mujeres también viven el mismo calvario. Quienes prefieren omitir sus nombres señalan que de su bolsa tienen que pagar casetas y arreglar patrullas, sin mencionar que de su sueldo, que ronda los 14 mil pesos mensuales, tienen que comprar parte del equipo de trabajo, como los cartuchos.



Arnulfo Mendoza Sauceda, abogado y representante de agentes en la capital del estado, explicó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública iba por buen camino en el renglón de la profesionalización y en la especialización: «Sinaloa ha sido número uno en el combate al secuestro debido precisamente a que se creó una unidad especializada; sin embargo, ese modelo que fue adoptado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa dejó de aplicarse especialmente con la llegada de militares.

Los militares no traen una carrera policial, sino una carrera que tiene que ver con el adiestramiento para las armas, y no tiene nada que ver con la profesionalización que buscaba la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública», dijo.

Destacó que hubo un retroceso enorme. En ese sentido, explicó que en este momento el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, solicitó a los diputados que le den trámite a la Ley de Seguridad Interior, que, de aprobarse —acotó—, sería un «tiro de gracia» al Sistema Nacional de Seguridad Pública y se entraría en un militarización: «En estas épocas no es deseable una militarización», opinó el abogado de los policías.

Empero, propuso que una policía capacitada, profesionalizada y con un órgano sancionador real puede desempeñar su función aun pasando por una depuración policial. Además, calificó que en ese esquema se presta a que las autoridades reprueben a quienes ellos desean porque a la hora de evaluar al policía no dicen qué calificación obtuvo, simplemente dicen si aprobaron o no. «Entonces, esa es una forma de correr a las personas que ellos quieren, más que nada los centros de evaluación han sido manejados para justificar a quién quieren correr». «Hay casos de policías que han sido certificados por el FBI, y Culiacán los reprueba”, dijo.

En cambio, el abogado Mendoza Sauceda cuestionó por qué en la primera evaluación reprobó el 45 por ciento de los policías y por qué no los han corrido: «No los han corrido porque son policías que son útiles, ya sea a la procuración de justicia, a la seguridad pública, etcétera», expresó a este medio.

Para el abogado, quien está reprobado es el Centro de Evaluación, no los policías, dijo.

Luis Sánchez, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, consideró que los elementos policiales estatales no tiene un contacto directo con la ciudadanía porque son elementos que están donde se les requiere por un momento determinado, pero también son elementos que están cuidando a empresarios y políticos.

Agregó que ha faltado exigirle más al policía, pero además ha faltado darle más derechos, como es Infonavit o un incremento al seguro de vida.