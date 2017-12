La pirotecnia, una luz que puede opacar la Navidad

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son sinónimo de unión familiar, regalos, alegría y agradables sorpresas que perduran a través de los años.

Sin embargo, ese ambiente de felicidad contagiante puede cambiar en menos de un segundo y transformarse en una dolorosa tragedia que pudiera llegar a ser mortal con la utilización de la pirotecnia sin cuidado alguno.

Aumentan quemaduras

Para el cirujano plástico reconstructivo Felipe Velázquez Zazueta, quien labora en el Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, es en esta época en la que se incrementan de manera considerable las atenciones por quemaduras en el nosocomio.

Sin proporcionar números, el también titular de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud explicó que en estos días son más los ingresados al hospital por quemaduras de manos y muslos, principalmente, por el mal manejo de artefactos de pirotecnia.

En algunos de estos casos, ahondó el especialista en el tema, son niños que compran cebollitas o garbanzos de pólvora en bolsas, las meten en los bolsillos del pantalón y la simple fricción con el caminar las hace explotar, provocándoles quemaduras de segundo e incluso de tercer grado que hasta han requerido injertos de piel, y en quemaduras de manos las secuelas han llegado hasta a la amputación de dedos.

Situaciones como estas hacen ver lo peligroso que es que un menor de edad se haga responsable de estos artículos, explicó el galeno, por lo que recomendó que un adulto esté siempre supervisando cada momento.

Hay que decirlo, indicó Velázquez Zazueta, no hay rango de edad ni de posición social más afectada por las consecuencias del mal uso de la pirotecnia.

“Todo aquel que tiene poder adquisitivo para comprar estos productos está en peligro de un accidente de este tipo”.

El cirujano calificó como lamentable que no nada más no haya una cultura de la prevención de este tipo de accidentes, “sino también un gran descuido en la comunicación de padres e hijos por pensar que los daños pudieran llegar a ser mínimos, cuando no es verdad”.

El exhorto

En tanto, Jesús María Castro Acosta, presidente del Patronato Shriners en Los Mochis, destacó que lo mejor para todos es que no haya tragedias por esta causa y la alternativa más viable para lograrlo es el manejo de la prevención.

En la oficina de la asociación civil, ubicada en la avenida Álvaro Obregón 550 oriente, Centro, entre Belisario Domínguez y 20 de Noviembre, Castro Acosta agregó que como padres de familia se deben prever las situaciones de peligro y alejarlas de los pequeños.

“Hay que tener cuidado porque los niños no sufran por accidentes de quemaduras por hetes, estufas prendidas cerca de ellos, por tomar la calentadera o cualquier recipiente con líquido hirviendo. Hay casos que por fortuna no son críticos pero otros sí, que han requerido que incluso Shriners intervenga para que los menores sean trasladados de urgencia al Hospital Shriners de Los Ángeles”.

Luego el sentimiento de culpa de padres de familia, tíos, hermanos o cualquier adulto encargado de los más pequeños es muy fuerte. “Es muy doloroso que por un descuido o un consentimiento se tengan consecuencias que pueden llegar a ser fatales o con secuelas irreversibles”.

Castro Acosta informó que aunque las oficinas se mantienen cerradas en periodo vacacional, su celular siempre estará disponible para cualquier emergencia. “Pueden llamarme al 66 81 68 08 06 y atenderemos el llamado de inmediato”.

Asimismo, exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales para que se mantengan en alerta por la compraventa de pirotecnia prohibida, como la garra de tigre o los llamados dálmatas, y la decomisen.

‘No los compren’

Sergio Liera Gil, coordinador de Protección Civil en Ahome, fue más allá en su petición a la sociedad: que se abstenga de adquirirlos. “Esa es la mejor prevención que hay en realidad”; sin embargo, dijo, ya que los van a comprar debe ser en un lugar autorizado, como en el Tianguis del Cohete, y estar un adulto guiando al menor para que no sufra percance alguno que puede ir desde heridas graves, pérdidas de manos o de ojos, marcas permanentes en la cara e incluso la muerte.

Además, pidió a las familias que denuncien donde haya venta ilegal de pirotecnia para decomisarla de inmediato.

Indicó que lo mejor es alejarse de estos productos prohibidos, como los garra de tigre, dálmatas, Hulks y otros que, advirtió, es mejor no decir sus nombres. “Lo que sucede es que hemos detectado que mencionamos cuáles son los prohibidos y es por estos por los que los clientes preguntan cuando van a comprar, y lo que queremos es que se alejen de ellos, que denuncien dónde los venden para ir como autoridad y sacarlos del mercado por la peligrosidad que representan”.

En este sentido, nada más ayer Protección Civil decomisó pirotecnia en el tianguis de Topolobampo y en una dulcería del Valle del Carrizo por no contar con la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ofrecerlos.

“Estamos las 24 horas del día atendiendo las denuncias de la sociedad, que pueden ser anónimas, ya nosotros seguimos el caso y de ser cierto nos abocamos a la incautación del producto dentro de la campaña La Pirotecnia no es un Juego de Niños.”

El alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, manifestó que el usar juegos artificiales es un riesgo, por lo que recomienda tomar precauciones para velar por la seguridad de las familias.

Llamado

Recomiendan extremarprecauciones con fogatas

Para evitar incendios o enfermedades respiratorias por consecuente del monóxido de carbono que despide el humo, el titular de Protección Civil, Sergio Liera Gil, llama a extremar precauciones al encender fogatas dentro o fuera del hogar.

“Todos los sistemas de gas, de carbón, o eléctrico, ponen en peligro la salud. Se recomienda tener una ventanas abierta para evitar sufrir una intoxicación y morir por inhalación de monóxido de carbono o por envenenamiento por el gas LP. Si se prenderá algo en la habitación se debe tener mínimo una ventana abierta”, recalcó.

De igual manera, expresó que la quema de basura en vías públicas está prohibido y recomendó no realizarlo para evitar una mayor contaminación ambiental o provocar una tragedia. “Está prohibido quemar basura en vías públicas. Pueden hacer fogatas pero sin algún material inflamable, ya que si lo hacen en un llano pueden quemar una casa u otras cosas valiosas”, finalizó.