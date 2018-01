La postulación de Cuén ¿divide más al PAN?

SINALOA.- Una reunión que tenía como objetivo dar a conocer con bombo y platillo el inicio de la precampaña al Senado de la República del dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, terminó siendo escenario de crítica en contra del pasista.

La mañana de ayer, alrededor de las 08:30 horas, Cuen Ojeda, durante un encuentro con medios de comunicación, se mostraba envalentonado, positivo y con mucho ánimo al realizar el anuncio de su precandidatura para ser senador de la República encabezando las siglas de la coalición Por México al Frente, conformada por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.

Cuen Ojeda estaba acompañado de los diputados locales del PAS, mientras platicaba la manera en que llevaría a cabo su precampaña, y en donde habló en repetidas ocasiones sobre la unión que debería existir entre los entes políticos que conforman dicha alianza.

Manifestación

Fue cuando un joven, identificado como Luis Fernando Gómez, pidió la palabra y con micrófono en mano comenzó a desacreditar y a descalificar la carrera política del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de que aseguró que Cuen no contaba con el apoyo de los panistas, ni militantes ni simpatizantes, y que no respaldarían su candidatura por el Senado, ya que él no cuenta con los valores ni las creencias que persigue el PAN.

El joven, quien después se dio a conocer que colabora en el equipo de precampaña de la precandidata a la Presidencia de la República Margarita Zavala Gómez del Campo, comenzó a alzar la voz y a llamar la atención de todos los presentes en el restaurante en donde se llevó a cabo la conferencia de prensa, ya que señaló que, a pesar de que Cuen Ojeda cuenta con una «maquinaria aceitada», lo ven como una persona que simula solamente para conseguir los intereses que persigue, ya que ha sido protagonista en actos de corrupción, por lo que reunieron cientos de firmas de militantes que no avalan dicha candidatura —explicó— y buscarán que no la llegue a conseguir:

«Tiene una “maquinaria aceitada” debido a la corrupción que simboliza, y por lo tanto habemos [sic] decenas de militantes que no estamos dispuestos a avalar, a apoyar, y aun siendo candidato del Frente, que jamás va a tener de nuestra parte un solo volante entregado. Quizá eso pueda simbolizar poco para usted, pero habemos [sic] muchos que con dignidad queremos llegar al bien común, no con personajes oscuros», puntualizó.

Mientras el joven emitía su mensaje a quienes se encontraban presentes en el lugar, se le unió otra persona con quien extendió una pancarta en donde se leía la leyenda «no cuentes con los panistas».

En el momento en que Fernando continuaba hablando y haciendo señalamientos en contra del pasista, el dirigente del partido local lo interrumpía, preguntándole quién lo había enviado, a lo que el joven respondió que acudió por su propio pie, en defensa del ejemplo que siempre ha presumido el blanquiazul.

Defensa

Al ver que el joven continuaba con su intervención y se acercaba poco a poco al lugar donde se encontraba sentado Cuen Ojeda, dos personas intervinieron y lo apartaron, ocasionando que la mampara colocada detrás de los pasistas con la imagen del aspirante al Senado se tambaleara y casi se cayera. Sostuvieron al joven por la fuerza y lo acompañaron hasta la salida del lugar. Fue en ese momento que de un teléfono particular se colocó en altavoz al dirigente estatal del PAN, Sebastián Zamudio Guzmán, quien emitió un mensaje de deslinde total de la situación y respaldo de nueva cuenta su apoyo y el del Comité Directivo Estatal hacia la candidatura del pasista.

En su defensa, Héctor Melesio Cuen calificó el hecho como el inicio de la guerra sucia, que se esperaba que llegara tarde o temprano, ya que es un candidato de oposición fuerte y se dijo confiado en que le dará los votos a la coalición, tanto en la contienda interna, si es que se celebra, como durante el día de la elección.

Aspiraciones claras

Ante los señalamientos que se hicieron por parte de los presentes en el evento, respecto a que el diputado del PAN Roberto Cruz Castro fue quien envió a esta persona para que saboteara la rueda de prensa de Cuen Ojeda, el legislador aseguró que siempre que busca hacer algún posicionamiento sobre cierto tema lo hace él mismo, no recurre a terceros para enviar mensajes, por lo que se deslindó de manera total de la conexión con el joven respecto al acto llevado a cabo hace apenas minutos antes.

Cruz Castro aseguró que la candidatura de Cuen

¿Manifestante es panista o zavalista?

El regidor del PAN en el cabildo de Culiacán, Miguel Díaz Juárez, por medio de una transmisión en vivo en las redes sociales compartió un mensaje en donde descalifica al joven Fernando Gómez, quien no se define ni como panista ni como zavalista, y aseguró que no habla por los militantes del PANen general, sino de un grupo específico.

«Esa persona no habla por mí. Esa persona solamente está atendiendo los intereses de un grupo en México comandado por Felipe Calderón para desestabilizar el Frente para que Meade sea el próximo presidente de la República», puntualizó.

El funcionario municipal hizo un llamado al joven para que se defina políticamente y que no se deje utilizar por los actores políticos a nivel nacional ni se deje engañar, así como —dijo—, en caso de que no coincida con las condiciones que vive el partido actualmente, está en su derecho de renunciar y de no apoyar a Héctor Melesio Cuen.