La presas son prioritarias, pero no hay recursos

Mazatlán, Sinaloa.- Las presas Picachos y Santa María son prioritarias, pero no hubo recursos suficientes para conclusión de la obra, aceptó el diputado Federal Germán Escobar.

Añadió hay 150 millones para la Santa María, pero bien podrían aportar los municipios, pero también pidió a la Iniciativa Privada invertir en estas obras.

Diputado Federal Germán Escobar. Foto: Víctor Hugo Olivas

El legislador priista, quien también es suplente del senador Aarón Irizar López, al ser cuestionado si en el 2018 se moverá a la Senaduría dijo que aún no son los tiempos y que habrá que esperar lo que dice su partido.

En relación a la seguridad, insistió hay mucho por hacer y este rubro es indispensable para obtener más inversión y dar certidumbre a las familias.

Anuncian instalación de plumas en cruce ferroviario

Mazatlán, Sinaloa.- El alcalde Fernando Pucheta anuncia la instalación de plumas en el cruce ferroviario de la avenida Peche Rice y muestra el fallo de la licitación de las propuestas recibidas.

El munícipe confirmó que el suministro e instalación de señalización y plumas ferroviarias será en el transcurso del mes de enero por la empresa Semex SA DE CV por 3 millones 542 mil 089 pesos.

El alcalde Fernando Pucheta informa que comenzará la instalación. FOTO: Nallely Medina

A la par, el alcalde llamó a los automovilistas a la conciencia al cruzar por las vías, dejar de usar el celular al conducir para no distraerse, ya que los últimos trenazos se dieron por este motivo; así como también, llamó a no exceder la velocidad y no tratar de ganarle el paso al tren.