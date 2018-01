Las campañas tendrán «despensas electrónicas»

Sinaloa.- En las estrategias del marketing político que buscan el triunfo dentro de las campañas electorales, los monederos electrónicos han jugado un papel controversial. Para algunos es solo una motivación hacia los votantes; para otros llega a relacionarse incluso con la compra del voto. Ante tal polémica, el Instituto Nacional Electoral y el reparto de miles de tarjetas durante las elecciones del 2012 y 2016 modificó el Reglamento de Fiscalización, y agregó al artículo 143 Quater, la prohibición de «la entrega de tarjetas u otro tipo de propaganda que en la percepción de la ciudadanía se dirija a un beneficio directo en un futuro inmediato, por no cumplir con la finalidad de la propaganda electoral».

Sin embargo, luego de las quejas interpuestas por el PRI y el PVEM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio revés para los comicios del 2018 por unanimidad de votos.

Cambios de reglamentos

Ordenó modificar el artículo 143 Quater numerales 1 y 2 del Reglamento, al determinar que el INE no tiene facultades para prohibir su reparto.

IEES. Foto temática/EL DEBATE

Ante ello, Arturo Fajardo, secretario del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, indicó que determinar si esto permitirá la coacción del voto para los próximos comicios ya no dependerá de ellos: «Finalmente, a nosotros como autoridades administrativas nos corresponde acatar las sentencias del Tribunal, ahí ellos interpretaron que es válido. Las opiniones respecto a si en algún momento dado puede retribuir una ventaja o desventaja ya le corresponde a los grupos políticos, la sociedad; nosotros tenemos que acatar la sentencia, estemos o no de acuerdo», reconoció.

¿Cuáles son las reglas?

Hasta el momento dijo que no se tiene la notificación oficial de las nuevas reglas para las campañas políticas; sin embargo, explicó que será el INE quien lo trabajará para posteriormente llevarlo ellos hacia los partidos políticos en el estado.

Aunque estimó que en Sinaloa no ha existido ningún antecedente de sanciones por el empleo de tarjetas y monederos, existen actos a nivel federal que han sido motivo de polémica. Reconoció que a nivel local sí se han emitido sanciones, pero por actos anticipados de campañas, incluso propaganda irregular.

Ante la nueva modalidad, Otoniel Moreno, académico de la UAS, vaticinó que este 2018 será un proceso difícil, al ser por primera vez una elección concurrente en Sinaloa: «Al estarse desarrollando cinco elecciones juntas, es muy difícil, y en la medida que los partidos y los candidatos no le abonen a la civilidad política, entonces de repente algo puede ser como decimos siempre, entre lo legal y lo moral o lo que realmente son, donde hay una diferencia enorme».

Foto: EL DEBATE

Asimismo, dijo que siendo un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo deberá acatarse, aunque no lo consideró positivo: «Tendríamos que tomarlo así. Qué tanto eso ayuda o no, es otro asunto. Creo que quizá no le abona mucho porque a medida de que unos comiencen a hacer una cosa y luego otros otra, esto se va enrareciendo más», señaló en entrevista para EL DEBATE.

Libertad democrática

Rigoberto Ocampo Alcántar, especialista en Ciencias Políticas, señaló que la liberación de la utilización de monederos electrónicos en las campañas del 2018 no abona a un proceso de coacción del voto, ya que la seguridad y la democracia que se vive a la hora de votar en las casillas no permite que suceda, además de que los ciudadanos son, finalmente, libres de decidir. Señaló que si pese a lo estipulado antes por el INE la medida quedó firme por el Tribunal, implica que es acatable por los partidos políticos y los candidatos independientes, y está fuera de discusión: «Solamente puede ser apelable una sentencia si se vieran afectados los derechos humanos, que no veo el caso, pero puede existir algún partido que sí vea el caso.

La Ley Electoral establece una serie de elementos por medio de los cuales se hace campaña», comentó.

Aseguró que en México y Sinaloa se ha construido una sociedad libre y que tiene el derecho a decidir por quién vota.

IEES. Foto temática/EL DEBATE

Para entender. Sanciones del INE

En junio del 2017, el INE sancionó al PRI, al PVEM y al Panal, que conformaban la coalición Por un Coahuila Seguro, al considerar irregular el gasto realizado en la repartición de monederos electrónicos denominados Mi Monedero, Mi Tarjeta de Inscripción y Mi Monedero Rosa. Esto en pleno proceso electoral que colocó a Miguel Ángel Riquelme como gobernador de dicho estado.