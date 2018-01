Lidia Decoraciones tiene lo que buscas para tu hogar

La decoración de nuestro hogar es el reflejo de nuestra personalidad, por ello es muy acertado añadirle un toque especial que transmita lo que deseamos. Si no sabes cómo lograrlo, en Lidia Decoraciones te asesoran para tener tu casa soñada.

En sus instalaciones encontrarás una gran variedad de surtidos para amueblarla, por ejemplo salas, comedores, recámaras; y para la decoración tienen espejos, candilerías, tapices, y lo que le brinda esa elegancia inigualable, las cortinas, que las hacen a tu gusto y medida.

CALIDAD, SERVICIO Y DISEÑO

Lidia Decoraciones es sinónimo de calidad y confianza, ya que cuentan con mas 43 años de experiencia en diseño de interiores, muebles y cortinas. Así que si lo que buscas es exclusividad en moda para tu hogar con ellos lo puedes encontrar. Tienen un amplio catálogo de muebles, telas y accesorios.

ELABORACIÓN ARTESANAL

Si has buscado tu mueble favorito por todos lados y no has podido dar con él, no sigas perdiendo más tu valioso tiempo, en Lidia Decoraciones te lo elaboran del color que prefieras, a tu estilo y gusto.

No importa si lo que necesitas es sofá, cabecera, sillas, cojines u cualquier otro mueble, todo es posible. Lo elaboran bajo un minucioso proceso de producción, desde el boceto hasta el montaje. Siempre cuidan de cada detalle para lograr la total satisfacción del cliente.

MARCA LA DIFERENCIA

Si lo que quieres es reinventar cualquier espacio de tu hogar, las cortinas son la mejor opción. Las realizan exactamente a la medida de tus necesidades y con altos estándares de calidad. Tienen una extensa variedad de telas finas por lo que es 100 por ciento seguro que encontrarás la que sueñas.

CONOCE SU CONFECCIÓN DE CORTINAS EN EL SIGUIENTE VIDEO

CADA DETALLE ES IMPORTANTE

Complementa el estilo de tu hogar dándole vida y elegancia a cada rincón con accesesorios únicos.

PONLE UN TOQUE ÚNICO

Como sabes, entre las nuevas tendencias regresaron los tapices, pero hoy con diseños modernos. Lidia Decoraciones también las ofrece, a un excelente precio. Con ellos podrás hacer cualquier espacio de tu hogar único.

SIEMPRE A TU DISPOSICIÓN

Si estás por remodelar tu hogar y no sabes por dónde empezar, o cómo darle un estilo a la decoración, acércate a los expertos de Lidia Decoraciones, quienes con gusto te brindarán el apoyo necesario para hacer de tu espacio un lugar digno y al estilo que desees. Recuerda que están siempre a la vanguardia con sus muebles y accesorios para el hogar.

Para más información visítalos en Rafael Buelna #1174, Col. Las Quintas en Culiacán, Sin o contáctalos al teléfono: (667) 715 3081

Facebook: Lidia Decoraciones