Matan a 172 en junio, y suman 883 muertos en 6 meses

Culiacán, Sinaloa.- El mes de junio volvió a marcar la curva de la violencia incesante en Sinaloa. Son 172 personas las que fueron asesinadas durante el sexto mes del año, sin que las autoridades hayan podido frenar esta tendencia.

De acuerdo con datos de la propia Fiscalía General del Estado, en lo que va de esta primera mitad del año de la administración estatal de Quirino Ordaz Coppel se contabilizan 883 personas muertas de forma violenta, cifra que da 4.8 personas asesinadas a diario en promedio.

Este mes se convierte en el segundo más violento en lo que va del 2017 y en el junio más sangriento desde el año 2012, cuando se contabilizaron 150 personas muertas debido a la violencia generada por la delincuencia organizada.

Los hechos

La mayoría de los hechos fueron cometidas por arma de fuego de diferentes calibres, pero siguió predominando el uso del fusil AK-47 o «cuerno de chivo» y las pistolas 9 milímetros.

Pero no todos fueron así: el pasado 24 de junio fueron brutalmente asesinados madre e hijo con arma punzocortante al interior de su propio domicilio, ubicado en el fraccionamiento Santa Rocío, de la capital sinaloense.

Hecho que causó conmoción en la sociedad por la forma en como se cometieron los hechos y la forma en como murió el pequeño Marco Antonio, de 12 años de edad. De acuerdo con las primeras indagatorias que se levantaron en la escena, fue acreditado que la madre, de nombre Flor, de 41 años de edad, y su pequeño hijo fueron asesinados salvajemente a machetazos.

Los hechos de violencia contra las féminas no cesaron tampoco en este mes que se fue. Estos treinta días fueron muertas cinco mujeres. Una de ellas es el caso de la joven Jazmín, quien a sus 28 años de edad dejó a cuatro pequeños en la orfandad tras ser privada de la vida a disparos en el municipio de Navolato.

También el caso de la señora Marisela, muerta a tiros en el municipio de Navolato, y la víctima de nombre Bertha, quien murió a golpes en El Fuerte. A la lista negra se sumó la joven Jeaina Iveth, quien fue asesinada por asfixia en la colonia Adolfo López Mateos, de la capital sinaloense.

Alto impacto

De los hechos de sangre, el 2 de este mes murieron seis civiles durante un enfrentamiento a balazos que mantuvieron en la ciudad de Guamúchil. Además, los delincuentes demostraron no tener respeto por ninguna autoridad: el 7 de junio un adulto mayor fue rafagueado con armas automáticas a una cuadra del Ayuntamiento de Navolato.

Un caso más que levantó una fuerte condena social fue el asesinato del empresario Ruay Alberto, hermano del reconocido empresario Radamés Díaz Meza, sucedido el 11 de junio. Cinco días después, un padre de familia fue asesinado al interior de un colegio privado de Culiacán cuando salía del festejo por el Día del Padre.

Días después, el comandante de la Policía Estatal, Felipe, de 31 años de edad, fue muerto a tiros el 18 de junio cuando circulaba rumbo a su casa en su auto por el canal 7.

Velada de terror

Mientras tanto, el pasado 26, Rafael, hermano del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez, murió asesinado al interior de su domicilio durante un supuesto asalto en la colonia Pemex, lo que generó indignación entre el gremio de deportistas.

Este fue un mes que estuvo marcado por un suceso que, aunque no hubo personas fallecidas, causó impacto en la sociedad: el conocido restaurante Mar & Sea (antes El Farallón) fue noticia internacional, pues la madrugada de este lunes 26 de junio al menos ocho personas que se encontraban conviviendo en el lugar fueron privadas por sujetos armados que irrumpieron en el lugar.

De acuerdo con el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, ese día operaron en la privación al menos diez personas que portaban armas de fuego. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó que con base en las grabaciones que se captaron mediante las cámaras de videovigilancia urbana se captó la movilización de al menos seis automóviles, uno de ellos una camioneta tipo pick-up.

Las unidades fueron ubicadas en las imágenes de tres cámaras que grabaron el convoy tras los hechos, pues en su momento estas no levantaron sospecha. Según la información que la Fiscalía proporcionó, todas las víctimas fueron liberadas por sus captores.

El gremio no para

Los periodistas de Sinaloa han demostrado que no cesarán sus manifestaciones en contra de la Fiscalía hasta que se esclarezca el homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, muerto en mayo. Estos han mantenido una lucha constante contra la autoridad investigadora, quien no ha mostrado un solo avance por esta muerte que ha causado indignación. Los comunicadores han expuesto que no cesarán las protestas hasta que no haya resultados de las autoridades.

De este análisis se destaca que los hechos siguieron predominando en Culiacán, seguido por el municipio de Navolato y Mazatlán. En la capital del estado -donde se concentra la mayoría de la población y el gobierno- sucedieron 71 de las muertes violentas; seguida del puerto -la tierra del gobernador Quirino Ordaz Coppel-, con 34 casos y en tercer puesto la ciudad cañera, con 21 muertes violentas.

En la mayoría de los casos los delincuentes han actuado con total impunidad, ya que tras cometidos los hechos no se han visto detenciones de las autoridades de Seguridad Pública. La cifra de personas asesinadas por la delincuencia no se ha reducido durante el inicio de este año. Se cuenta junio como uno de los más violentos, a pesar de la presencia de la Policía Militar por las calles de Sinaloa, una estrategia de seguridad que no ha logrado detener la violencia.

Lista de personas asesinadas en Junio