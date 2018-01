No hay marcha atrás al aumento de la tortilla

El miércoles de la próxima semana se llevará a cabo una reunión en la que estarán presentes los representantes de los diferentes grupos de la industria de la masa y la tortilla, así como de la Secretaría de Economía y Profeco. El asunto en la mesa será el aumento en el precio del alimento que las autoridades quieren evitar, pero para los tortilleros es un hecho.

No hay marcha atrás en el aumento del precio de la tortilla, señaló Martín Félix Elenes, presidente de la Unión de Propietarios de Tortilleros y Molinos del Municipio de Mazatlán AC, en representación de los socios en los municipios del sur del estado, pues asegura que, de no haber aumentado el precio, estos preferirían cerrar los establecimientos.

Sin embargo, el delegado de Profeco en Sinaloa, Gilberto Ojeda, indicó que el tema de la tortilla se rige por la oferta y la demanda, pero que también hay un compromiso de los tortilleros de mantener ciertos precios, y que en tanto no se acredite por parte de sus asociaciones y agrupaciones, y que las autoridades estén conscientes de este aumento, no se puede actuar arbitrariamente.

No decisiones arbitrarias

Ojeda señaló que hay buena disposición por parte de los establecimientos, a los cuales les han pedido mantener el precio de 16 pesos en el kilogramo del alimento, los cuales han sido alrededor de 80 lugares a los que han acudido, precisó: Quienes no han aceptado este asunto vamos a proceder en las próximas semanas a hacer visitas formales ya de verificación, y quienes de manera unilateral y arbitraria estén aumentando el precio, vamos a tener que colocar sellos de suspensión, advirtió.

El delegado de Profeco señaló que hay tortillerías que están dando el kilogramo a 14, 15 o 16 pesos, y estas han sido detectadas en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, por lo cual considera que está demostrado que este precio es justo y que no lastima a los consumidores. «No es cierto que sea insostenible este asunto, pero es parte de las pláticas que vamos a tener», adelantó.

Promesas

El dirigente tortillero Félix Elenes dijo que a pesar de no haber marcha atrás en el aumento del producto básico, escucharán qué puede ofrecer el gobierno a los agremiados: Nosotros el año pasado íbamos a subir dos pesos, y no subimos los dos pesos porque el gobierno federal y la Secretaría de Economía nos ofrecieron apoyos a fondo perdido, comentó. Incluso enfatizó que metieron documentación tres veces, en abril, julio y en septiembre, para proyectos de Sedeco, pero no recibieron respuesta alguna.

También indicó que el día primero de noviembre del 2017 hubo una reunión con el gobernador Quirino Ordaz Coppel en la que se les prometió apoyos a fondo perdido para el gremio, pero tampoco se les dio nada.

Resaltó el incremento del gas, la gasolina, la electricidad, así como el de la harina: "La harina aumentó el año pasado, y nosotros no aumentamos", expuso, indicando que son estos aumentos la principal razón para que las tortillas suban de precio. Añadió: "Si el gobierno federal nos diera el apoyo que nosotros necesitamos, que es maquinaria ya modernizada que nos ahorraría el 30 por ciento de gas, el 30 por ciento de energía eléctrica, no tendríamos por qué subir un peso a la tortilla. Sin embargo, el gobierno solo ha hecho promesas", esto debido a que, de acuerdo con Félix, tuvieron que hacer vueltas y metiendo papelería, lo cual les generó gastos, y no recibieron apoyos.

En la clandestinidad

Félix Elenes comentó que se hizo una notificación a las autoridades de 36 negocios clandestinos que no pagan impuestos, servicios comerciales, seguro social, que 2no tienen obligaciones fiscales, nada".

Ante estas tortillerías, asegura el agremiado, «el gobierno municipal no quiso hacer nada ni ha querido hacer nada. El ambulantaje y los negocios clandestinos están a diestra y siniestra, y esos negocios son los que nos han hecho subir el precio a la tortillas porque no queremos nosotros correr a nivel estado más de 8 mil personas que trabajan con nosotros», manifestó.