"No hay nada que festejar"; abogados ante ola de violencia

Sinaloa.- Tras el "levantón" de un grupo de personas del restaurante Mar & Sea en Culiacán y el enfrentamiento entre un comando armado y el Ejército en el sur del estado, cerca de la carretera a Mazatlán-Tepic, a 20 kilómetros del puerto, el gremio de abogados de Sinaloa considera que no hay condiciones de reunión ni de tránsito por carreteras.

Ante esto, la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa decidió cancelar los festejos por el Día del Abogado que se tenían programados para el día 8 de julio en Culiacán.

"Es una decisión colegiada, acordada en el seno de la asamblea general, que la componen todos los presidentes y presidentas de los 34 colegios y asociaciones que integran la membresía de la FAS. El acuerdo fue suspenderla porque así como llegaron al restaurante Mar & Sea y se llevaron a todos los comensales, pues no queremos llegar a experimentar alguna circunstancia delicada de que algún grupo armado con tal de molestar al gobierno pueda llegar a hacernos pasar un mal rato a los abogados ahí en ese evento", expresó Carlos Valle Saracho, presidente de esta federación.

Manifestó que las carreteras representan un serio peligro para el traslado de los abogados y de toda las personas a la ciudad de Culiacán:

"La verdad, está difícil andarse trasladando de todo el estado hacia Culiacán. Consideramos que es mejor no festejar, además de que en honor a la verdad, como se dice en el oficio, no tenemos nada que festejar porque hace unos días asesinaron a un compañero de la FAS que fue expresidente de la FAS, el licenciando Miguel Ángel Sánchez Morán", dijo.

El lugar de los hechos. Foto: EL DEBATE

De acuerdo con un análisis y acceso a la información de este medio publicado el viernes pasado, al clasificar por profesión a las víctimas de homicidio en el estado se obtuvo que el gremio de los abogados ha sido uno de los más afectados. En 2014 mataron a cinco de ellos; en 2015 fue una cifra similar, y en 2016 uno más.

REALIDAD O PERCEPCIÓN

"Es una manera la suspensión también de emitir una voz de protesta pacífica, voz de protesta inteligente y una voz de protesta que el gremio de los abogados reconoce que ya esto nos está rebasado. Ahora ya estamos en la etapa del colapso, colapsada la seguridad en Sinaloa", mencionó Valle Saracho.

Asimismo, publicaron su descontento ante la falta de estrategias de seguridad en un desplegado este lunes en EL DEBATE.

Destacó que por la cancelación del evento lo han llamado exagerado: "Una periodista de televisión nos llamó exagerados, que la FAS y yo estamos exagerando en la cuestión de seguridad al suspender este evento. Yo les digo a esos periodistas que acaso ya se les olvidó que a los periodistas los han agredido. Qué acaso fue mentira el asesinato de Javier Valdez, y ya se les olvidó que nos han agredido a los abogados. Qué acaso fue de mentiras el asesinato de Miguel Sánchez Morán, expresidente de la FAS; qué acaso fue de mentira el asesinato de los maestros. ¿Acaso eso es exagerar? Pues concluyo yo que si eso es exagerar, pues entonces sí, la FAS está exagerando", expuso.

El abogado agregó: "No conozco a ningún gobernador que no tenga ganas de componer las cosas, el caso es que al gobernador le está fallando con mayúsculas, y le está causando mucho perjuicio la presencia de un secretario general, me refiero a Gonzalo Gómez Flores, que primeramente se nos había vendido como un gran abogado, un gran experto, pero resulta que él no es abogado penalista, no conoce el nuevo Sistema de Justicia; era un abogado en materia agraria, con nula experiencia política y nula experiencia en materia de seguridad", expuso.

SÍ FESTEJARÁN

Mientras tanto, la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), que preside Luis Sánchez Inzunza, festejará, pues considera que la situación no es para tanto: "Nosotros sí queremos festejarlos, salvo que pase algo de fuerza mayor, pero yo creo que no podemos estar con esa inseguridad de no transitar por las carreteras porque hay inseguridad. No estamos en tal magnitud para cancelar este tipo de evento o no salir de la ciudad por la inseguridad. Ahí sí que estaríamos en un toque de queda, y no están los tiempos para tanto. Sí reconocemos que hay inseguridad, pero no al extremo de no salir a las carreteras; no es para tanto", comentó Luis Sánchez Inzunza.