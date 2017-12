Obras de drenaje trastornan calles del ejido Téroque Viejo

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del ejido Téroque Viejo, perteneciente al municipio de El Fuerte, denunciaron alteraciones en el estado de las calles que provoca que varias calles permanezcan incomunicadas. Esto consecuente de la obra de drenaje que se construye en este lugar.

Afectación

Lo que debió beneficiar a los habitantes del ejido Téroque Viejo terminó perjudicándolos puesto que la mayoría de sus vialidades se encuentran incomunicadas y algunas se encuentran completamente deshechas por los trabajos de colocación de drenaje.

“Es una barbaridad lo que están haciendo aquí, tienen un cochinero en las calles, no se puede ni andar por el lugar y varias veces se vuelve peligroso. Son dos constructoras las que están metiendo mano a la construcción y no terminan una parte cuando ya están en otra”, mencionó Hilda Zambrano, habitante de esta comunidad.

Tomas abiertas. Las tomas de drenaje se encuentran abiertas siendo un peligro de caídas para menores y adultos mayores. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

Socavón

Un camión de carga pesada o “dompe” que transitaba el día lunes por una avenida de la comunidad fue víctima de la mala construcción de esta obra, ya que al transitar por la mencionada vialidad se hundió en un socavón que se había hecho por la fuga de agua potable, pues a decir de los vecinos la maquinaria de la constructora rompió los tubos de agua potable creando así un vacío en la tierra que provocó un socavón en donde cayó el camión de carga pesada.

“Fue una mañana muy fea porque el dompe se hundió en la tierra, una señora que iba en el dompe se bajó muy asustada y temblorosa. El dompe tuvo que ser sacado por una maquinaria, pero nadie les va quitar el susto que se llevaron”, mencionó Abelino Gastélum, habitante de esta comunidad.

Incomunicados. Algunas vialidades tienen “cerros” de tierra provocando que las calles y habitantes queden incomunicadas de los demás. Foto: EL DEBATE

Calles incomunicadas

Por su parte, Javier Solís Gutiérrez mencionó que esta construcción la realiza la constructora Iberdrola como parte del Proyecto 42 CC Noroeste Topolobampo II y se está supervisando debidamente para que la obra no represente riesgos ni problemas a la población del ejido Téroque Viejo.

“Supervisaremos los trabajos que se están realizando en esta comunidad, nos habían comentado que los camiones no dejaban terminar las obras porque querían pasar sin que estuviera terminado”.

Solís Gutiérrez comentó que se estarán tomando medidas para que no ocurra otro desplazamiento de tierra y provoque socavones. “Se tomaran medidas para solucionar los socavones que se realicen, la fuga de agua ya debió quedar solucionada. Se deben compactar las calles correctamente para que no ocurran estos accidentes y se tomaran las medidas para que esto no vuelva a suceder”.