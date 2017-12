Panistas salen en defensa de ex alcaldes inhabilitados

SINALOA.- Señalamientos, millones de pesos invertidos, críticas y, de momento, ocho funcionarios inhabilitados, entre ellos dos exalcaldes, es recuento de los daños que desde 2010 ha presentado la obra del tiburonario de Mazatlán.

Tras el anuncio de su inhabilitación, los expresidentes municipales Alejandro Higuera y Carlos Felton han acusado que el fallo presentado por Lourdes Sarabia, síndica procuradora de Mazatlán, tiene tintes políticos. Ante esto, Carlos Gandarilla, dirigente estatal del PRI, ha rechazado que su partido esté detrás de las acusaciones contra los panistas.

La obra tuvo muchos atrasos debido a las fallas que registró. (Foto: El Debate)

“Esta es una investigación que están haciendo las autoridades competentes. Evidentemente esto es un tema jurídico, es un tema de justicia, es un tema de rendición de cuentas, el estado de derecho nos exige a todos los ciudadanos de presentar las pruebas que tengan que ver con alguna implicación o alguna imputación jurídica. ¿Por qué cuando se trata de la oposición quieren decir que es un tema político y cuando se trata del partido gobernante quieren decir que se trata de un tema de corrupción?”, declaró Gandarilla en entrevista para EL DEBATE.

La dirigente priista en el municipio de Mazatlán, Elsy López, puntualizó que tendrán que ser las autoridades y las partes afectadas las que deberán aclarar los problemas que se encontraron en el atractivo. A la vez consideró que es fácil decir que es un tema político porque están inmiscuidos ediles políticos, pero aseguró que todo se trata de transparencia y rendición de cuentas por malos manejos de administraciones pasadas, por lo que deberá estar lo jurídico por encima de lo político.

Al cuestionarle su opinión sobre el porqué no ser citado a comparecer ni en investigaciones el exalcalde Jorge Abel López Sánchez, quien dio inicio la obra en su administración, la dirigente dijo que sólo las investigaciones deben de deslindarlo.

Este rotativo buscó la opinión de Jorge Abel Sánchez, quien estaba de presidente municipal cuando se puso en marcha la obra y a quien los panistas acusan de recibir el proyecto ejecutivo, sin embargo, el exalcalde señaló vía mensaje que de momento no dará opinión sobre el tema.

Miran mano partidista

Por su parte el diputado panista, Roberto Cruz, detalló que en las recientes acusaciones «se ve una mano partidista», pues se señala específicamente a panistas, por lo que hizo un llamado a que haya una investigación sin distingo de colores.

«Cuando hablamos de transparencia, si algo va a ser realmente transparente no puede tener color», destacó.

Fernando Pucheta. EL DEBATE

El tema del tiburonario ya llegó hasta el Comité Ejecutivo Nacional en la Ciudad de México y el secretario general Marcelo Torres se encargará de brindar el apoyo a los exalcaldes en materia legal, de acuerdo con militantes panistas.

El presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Sebastián Zamudio Guzmán, tuvo un acercamiento ayer en Mazatlán con el exalcalde Alejandro Higuera para conocer a fondo la situación que viven los exalcaldes y en los próximos días se tendrá una reunión con Carlos Felton sobre el mismo tema.

El dirigente estatal, indicó las inhabilitaciones de los exalcaldes son acciones burdas y sospechosas que se hicieron para mercar las aspiraciones políticas de ambos. Reiteró su respaldo hacia ambos, y estará al pendiente del caso y el Comité Ejecutivo Nacional les otorgará respaldo legal a través de abogados.

El dirigente municipal del PAN, Antonio Sánchez Solís, consideró que existe una injusticia en la resolución de la síndica procuradora Lourdes Sarabia al ser incongruente entre lo que sucedió contra lo que se está resolviendo, ya que el tema del tiburonario es estatal al participar Gobierno del Estado en la totalidad de la obra.

«Al Gobierno del Estado no se tocó y hacen parecer que los gobiernos panistas son los responsables de las irregularidades del tiburonario, cuando en realidad fueron los reestructuradores de todas las irregularidades priistas y a ellos no se les castiga, se volvió un tema político cuando fue un accidente de un trabajador de la paramunicipal y la resolución tiene un tinte distinto».

Luis Guillermo Benítez Torres, delegado de Morena en Mazatlán, aseguró que todo lo acontecido en el tiburonario es parte de una manipulación del alcalde Fernando Pucheta y a la vez una estrategia política de relanzamiento.

«La síndica hace lo que le pida el alcalde y es ilógico que Pucheta quiera inhabilitar a su asesor Alejandro Higuera, es sólo una medida para jalar la atención y promocionarlo como candidato. Es un cinismo, pero no se han dado cuenta que la ciudadanía está cansada de sus gobiernos corruptos».

Benítez Torres añadió que el argumento de la síndica es falso porque la obra del tiburonario se hizo con recursos estatales y federales, no municipales, por lo que todo es parte de una estrategia para victimizar a Higuera y después relanzarlo.

Inhabilitación no tiene validez

En su conferencia efectuada tras conocer su inhabilitación para ejercer cargos públicos, los exalcaldes Alejandro Higuera y Carlos Felton aseguraron que la síndica procuradora Lourdes Sarabia no tiene poder para hacer efectiva la inhabilitación de ambos exfuncionarios y que debe ser un tribunal quien así lo disponga y lo determine.

Carlos Feltn González y Alejandro Higuera Osuna.

Por lo anterior, ambos preparan una estrategia que dará batalla, según comentaron, para que un juzgado mediante la vía legal pueda quitar esa determinación ejercida por Sarabia expresando que no están inhabilitados.

Detallaron que según el artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que para que haya una inhabilitación se tiene que realizar una falla administrativa grave, y al no haber licitado la obra ellos y no verse beneficiados por algún recurso económico, esta falla administrativa no procede.

Loar López, exregidor y secretario del PAN indica que la resolución está manipulada por Pucheta:

«Quirino Ordaz y Fernando Pucheta están queriendo dañar al PAN con miras al 2018, porque saben que está fuerte en la alcaldía y vamos a contribuir en los demás cargos de elección, ¿por qué esperar hasta ahorita que Carlos Felton pidió que se abriera de nuevo el expediente? ¿Dónde está el encargado de permisos y proyectos Jorge Abel López Sánchez, gobierno estatal y los constructores que participaron en las obras?», señaló López. Asimismo mencionó que nunca se había dado que un síndico procurador diera resoluciones en público y que no tiene la facultad para inhabilitar a los exalcaldes. «La síndica procuradora es un chivo expiatorio porque la mandaron a declarar eso y la mandó Fernando Puheta porque está trabajando su reelección, los exalcaldes no están inhabilitados porque sólo se les quiere quitar del camino y nosotros los queremos listos para el 2018».

Loar Susek López.

Humberto Becerra, exregidor de Mazatlán habla sobre la polémica que encierra en tiburonario:

«Cuando estuve de regidor se hizo un análisis del tiburonario con un especialista en la materia, este hizo un diagnóstico que arrojó una serie de ineficiencias en la obra. Primero la mala calidad de los materiales, fallas en la estructura, además de la manera en que estaban pegados los acrílicos», señaló Becerra. También dijo que Carlos Felton sabía del tema. «Todo lo que se hizo fue del conocimiento del Carlos Felton y no pasó nada. De ahí nos dimos a la tarea de investigar la entrega de recepción de la administración de Higuera. Nunca se encontró ningún documento en el que se especifiqué los trabajos en las etapas programadas para la obra. Fue tanta la insistencia que se nos mostró un documento sencillo en el que Higuera entregaba la obra, pero sin detalles claros. En el Ayuntamiento no consta ningún documento como bitácoras, planos o el proyecto ejecutivo, o sea, todo lo que tiene que tener una obra al momento de una entrega de recepción», culminó