Piden no caer en psicosis colectiva por redes sociales

Culiacán, Sinaloa.- Ante la espiral de violencia por la que Sinaloa está atravesando, el clima de inseguridad ha propiciado que ciertos rumores -como la oleada de robos de menores- se propaguen y creen un miedo en la sociedad que se incrementa con nueva información, muchas veces también falsa.

Las redes sociales -a la que la mayoría de las personas tiene acceso- son parte de esta psicosis colectiva debido a la rapidez con la que la información se comparte y llega a todos los puntos del mundo.

A partir del rapto de Dayana, menor navolatense que desde el 6 de junio es buscada por su familia y las autoridades, se revivió el miedo por las bandas dedicadas al rapto de menores, y han surgido una serie de quejas por parte de madres de familia que se sienten inseguras si alguien pasa frente a su casa, se les acerca para pedir información o por tener una actitud que a ellas les puede parecer sospechosa.

El capitán Enrique Ildefonso Báez Sigüenza, director de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública, y Tomás Guevara, psicólogo social y catedrático de la UAS, conversaron sobre la situación de violencia que lleva al miedo en la sociedad y cómo atacarlo.

Rumores en redes

A pesar de que cada vez es más común el uso de la internet por la población, no todo el mundo sabe manejarlo, es por eso que se cae en el juego de la psicosis colectiva.

«Hay gente que no tiene ningún conocimiento sobre las reglas sociales. Hay mucha gente que navega, que sabe la cuestión técnica de subir información, de navegar en las redes, pero que no tiene absolutamente ningún conocimiento sobre las reglas sociales y el efecto que puede producir en la sociedad», dijo Tomás Guevara.

El académico también considera este desconocimiento como el principal problema que existe, la malversación de información:

"Cualquiera puede entrar a internet y generar este tipo de cuestiones, los rumores y crear el pánico", señaló.

Báez Sigüenza expuso que uno de los problemas más serios de las consultas que se llevan a cabo en internet es que no se verifica la certeza o el origen de la información, y la sociedad tiende a tomarlo como una verdad:

"El pánico es uno de los efectos más comunes que se generan por rumores», aseveró.

No es exclusivo de Sinaloa

En cualquier lugar de la República pueden correr rumores o información falsa que alarme a la sociedad; sin embargo, no se puede negar que la situación de violencia que atraviesa Sinaloa solo se iguala a la del 2010, que ha sido el año más sangriento en la historia del estado, situación que se presta para que los ciudadanos crean los rumores que les llegan.

El psicólogo social comentó que cuando va en el carro y prende el noticiero de la radio por la tarde y dicen por favor, desvíense de tal carretera porque hay un enfrentamiento, siente que está en Medio Oriente: «Cuando oigo a los periodistas me da la impresión de que hay más la tendencia a adaptarse a estas condiciones, y cuando uno se adapta, pierde de vista las causas y se va más sobre las consecuencias. Yo creo que es muy importante que seriamente nos pongamos a pensar en esta conducta causal de esta cultura del sinaloense de darle credibilidad a cualquier cosa que la gente mete a las redes».

Respecto a la reciente ola de inseguridad por supuestas bandas de robachicos, de las cuales anduvieron circulando mensajes en Facebook y WhatsApp para alertar a madres y padres de familia, rumores que tuvo que salir a desmentir en un video que también fue compartido por las mismas redes del coronel Sergio Piñeiro Camacho, subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la SSP Sinaloa, el capitán Báez Sigüenza declaró no tener registro de bandas de robachicos.

«El ánimo en que la gente se encuentra en estos momentos en la sociedad le permite que una nota con la forma y la difusión en los medios de comunicación, en internet y demás, se haga grande y se haga un rumor. Es un rumor tan grande y tan fuerte que se hace viral, y todo el mundo tiene la idea de que hay bandas de robachicos», reconoció.

La impunidad que reina en Sinaloa no permite a las personas tener certidumbre:

"Lo que hay que hacer es atacar el estado de incertidumbre en el que la sociedad se encuentra", expresó.

Señaló que para él lo mas importante es atacar el estado de incertidumbre y entrar a otro problema. Incluso se cuestiona cómo se puede generar certidumbre, certeza en la población, respecto a las instituciones procuradoras de justicia y demás, que permita que la gente, aunque las cosas estén mal, tenga la conciencia de que quienes están haciendo la tarea lo van a resolver. Tanto Báez como Guevara coinciden en que esta tarea no corresponde solamente a las instituciones o al gobierno, sino que es tarea también de la población.

Padres e hijos

Respecto a la información que circula en las redes sociales -que puede ser verdadera, falsa o tener contenido violento que está a su alcance y lo pueden compartir-, los invitados piden no dejar a los hijos solos en internet. Restringir cierto contenido o sentarse un rato junto a ellos puede ser la solución para saber lo que están visitando en las páginas, aseguran.

El capitán Báez destacó que «no tenemos la cultura de decirle a nuestros hijos qué es lo que pueda pasar. Yo me atrevería a pedirle a la gente que antes de hacer caso a un rumor, verifiquen qué es lo que están viendo», expresó, aunque el entorno nos predispone a creer sobre cierto rumores, dijo. Tomás Guevara también apuesta por el papel de los padres, así como de las instituciones: «La duda hace que nosotros progresemos. No le demos toda la credibilidad a fuentes que no son fidedignas», explicó, al tiempo que exhortó a los padres a que pidan que en las escuelas también se instruya educación sobre las redes sociales y los riesgos que traen consigo para los infantes.

Compartió su experiencia en una investigación con niños y cómo afecta la violencia que ven en televisión e internet, que puede llevar a tener miedo o perder sensibilidad. Los efectos de la violencia en los niños es el tema de la investigación, y comenta que la primera muestra de campo que se hizo en enero tendía a unos resultados; mientras que la segunda muestra, de febrero, arrojaba resultados diferentes. Entre la primera y la segunda fueron los sucesos de Villa Juárez, de balaceras a la luz del día: «Eso evidencia que los niños, los jóvenes y los adolescentes, la muestra de información que tienen son las redes», sostuvo.

Báez comentó que en la dirección en la que se encuentra trabaja ocho programas, entre ellos está Pequeños Ciudadanos, que se imparte en preescolar y primaria; también cuentan con otros programas como Noviazgo Seguro.

«En la mayoría de los programas vemos que los niños reciben la información, la captan, la absorben; pero llegan a su casa y no la refuerzan, se les olvida en dos o tres días»,

razón por la que decidieron impartir estos mismos programas con los padres de familia y poder replicar la información, detalló el funcionario.

Navega Seguro

Este programa de la Secretaría de Seguridad Pública es el que muestra a los niños y los jóvenes que tienen que cuidar lo que ven y comparten. Los objetivos son: dotar de herramientas preventivas de navegación en la red que permitan salvaguardar su integridad física y emocional; dotar a adolescentes de conocimientos que les permitan identificar posibles riesgos en el uso de internet, como extorsión, usurpación de identidad, secuestro virtual o trata cibernética; y capacitar a padres de familia para que identifiquen amenazas externas e internas en el uso de internet, e implementen medidas de prevención para que sus hijos naveguen en la red de una manera segura.