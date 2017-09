Policía Ministerial hace su trabajo con armas prestadas

Culiacán, Sinaloa.- Los elementos de seguridad que pertencen a la Policía Ministerial en Sinaloa realizan sus actividades laborales utilizando armas prestadas, así lo confirmó Antonio Almanza quien explicó que dichos instrumentos de trabajo pertenecen a otras corporaciones.

Almanza, el director de la Policía de Investigación antes Ministerial en Sinaloa, explicó que esta problemática es debido al déficit con el que cuenta la corporación.

También detalló que se realizó la gestión de 23 millones de pesos ante el Gobierno del Estado, sin embargo dijo que es muy probable que esto no se solucione este mismo año por lo que no habrá nuevo equipamiento para este año.

Lo anterior tiene su razón de ser en la crisis económica que atraviesa el estado de Sinaloa en estos momentos.

Antonio Almanza, director de la Policía de Investigación. Foto: EL DEBATE

El funcionario estatal precisó que son un total de 250 armas las que fueron prestadas por la Secretaria de Seguridad Pública a la corporación de la Policía de Investigación antes Ministerial.

Por su parte el subsecretario de gobierno, Antonio Castañeda destacó que ven difícil el poder ayudar a la corporación ya que no tienen el presupuesto para hacerlo, de manera que los elementos de seguridad pública seguirán utilizando la armas que les prestaron.

Asimismo, el director explicó que también existe una notoria falta de unidades para el patrullaje así como un faltante de elementos que fortalezcan a la corporación.

POLICÍA MUNICIPAL

La Policía Municipal de Culiacán tiene una problemática similar, incluso el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos atribuyó la violencia al déficit policial y ha declarado que la mayoría de los delitos presenta un repunte alarmante por lo que se requiere aumentar de manera urgente el número de elementos.

La falta de recursos y las complicaciones que se tienen para sumar más agentes a la Policía Municipal aumentan la violencia, además ha comentado que el tema de la violencia no es exclusivo de Culiacán, sino que se trata de un repunte histórico en Sinaloa y en todo el país.

De acuerdo con cifras de Semáforo Delictivo, el delito que más ha crecido en porcentaje en Culiacán es el feminicidio, los homicidios y los robos.

"Tenemos problemas de déficit de policías, de sueldos, de equipamiento; entonces es imposible ahorita para la ciudad tener un policía por habitante, por eso tenemos que incrementar el número de agentes; (pero) no encontramos tanta gente apta para poder ser policía", declaró el alcalde.

Adelantó que han reforzado los rondines en el municipio pero que añadió que requieren aumentar al triple el número de policías.

URGE CAMBIAR LA ESTRATEGIA

Para Abel Jacobo Miller, académico y maestro de defensa personal, el problema es que las autoridades están tratando de hacer algo diferente con la estrategia de siempre, lo que interpreta como una contradicción.

Urgió la necesidad de involucrar a la sociedad y a los sectores de la salud y empresarial, incluso a las iglesias, porque si se combate la violencia únicamente en el área de seguridad, los resultados buenos no se darán. Dijo que no hay policías suficientes y no es atractivo ser policía.

Para David Moreno, presidente de Parlamento Ciudadano, aunque la actitud de acercamiento de las autoridades con los ciudadanos es positiva, la situación es que las estrategias no logran ese resultado de materia sostenida, por lo que "es la voluntad de los delincuentes la que termina diciendo si baja o no la incidencia delictiva".

OPTIMISMO OFICIAL

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, el diputado Marco Antonio Osuna, pidió paciencia a los ciudadanos y aseguró que a corto plazo se verán resultados. Además, el incremento en la violencia contra las mujeres —con los feminicidios que van en el año en Culiacán— dijo que es parte de la descomposición social.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Rigoberto Mojardín Zazueta, dijo que, siendo objetivos, con la participación de las fuerzas federales las cosas están mejorando, que esta es otra percepción. Reconoció como preocupante las versiones que hablan de la intención ciudadana para organizarse y realizar tareas de prevención contra la delincuencia: "Sí preocupa, pero ya es responsabilidad de ellos, no es responsabilidad de la fuerza del Estado, y si se cometen acciones contra la libertad que cuida el estado, mucho cuidado", respondió ante la posibilidad de que los pobladores se vean forzados a llegar a estos extremos.

