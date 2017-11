Policías de Navolato exigen su jubilación

Navolato, Sinaloa.- Policías municipales de Navolato denunciaron a este medio de comunicación que a pesar de tener dos años de haber tramitado su jubilación, esta no les llega.

Los inconformes, a los cuales se les protegerá la identidad, explicaron que el actual alcalde Rigoberto Medina no hace nada por apoyarlos, pese a que se han entregado en su trabajo.

Dijeron tener mucha incertidumbre laboral porque semanas atrás estuvieron dando de baja a sus compañeros y lo único que les decían es que no habían pasado los exámenes de control y confianza.

SIN PAGARLES

Indicaron que a algunos de los que han dado de baja aún no les dan su liquidación. Por este motivo, llaman al alcalde para que les brinde su apoyo para poder retirarse y tener algo para sus familias, porque de lo contrario, si los dan de baja, se quedan en la inseguridad total.

El abogado Ricardo Arnulfo Mendoza comentó que el Ayuntamiento de Navolato se estaría enfrentando a problemas legales por no liquidar a los agentes debido a que no cuentan con los recursos para hacerlo. En la actualidad son decenas de agentes en el estado que han demandado porque no los liquidan conforme a la ley.