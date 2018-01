Repunta poco la llegada de remesas a Sinaloa

SINALOA.- Trabajadores en Estados Unidos enviaron más dinero a sus familiares en Sinaloa, pues llegaron 2.51 por ciento más remesas el tercer trimestre de este año con respecto al mismo periodo del 2016, según el Codesin y el Banco de México.

El ingreso por remesas en el estado, de julio a septiembre del 2017, fue de 169.9 millones de dólares, 4.2 millones de dólares más con respecto a los mismos meses del año pasado, que fue de 165.8 millones de dólares, según un informe de Codesin con datos del Banco de México.

Sin embargo, el panorama es incierto ante lo que podría venir el próximo año en un contexto donde el precio ha venido depreciándose frente al dólar, la inflación en México ha ido al alza y existe incertidumbre ante políticas que podría emprender el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como gravar las remesas y atacar el asunto de la migración, señalan expertos a EL DEBATE.

«Normalmente, en Sinaloa siempre han existido las remesas, como en la mayor parte de país, pero no eran tan relevantes, dado el potencial económico de nuestro estado. Las cifras que se han publicado en el transcurso de los últimos meses por parte del Coneval y por las mismas autoridades estatales, los niveles de pobreza que se reflejan, hace que los ingresos provenientes de remesas cobren mucha importancia», comentó César Valenzuela Espinoza.

El presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa expuso que a pesar de las agresivas acciones de las autoridades migratorias, los sinaloenses siguen dispuestos a cruzar la frontera porque los salarios en el estado no han crecido y la economía no se ha logrado diversificar.

«Eso provoca esa expulsión de mano de obra que, por lo que observamos, mucha de esta se va a los Estados Unidos. Antes era menos, dado la prosperidad que había en el campo, tanto en la agricultura como la pesca, pero en la actualidad los ingresos que hay en el sector preponderante en la economía sinaloense, que es el comercio y los servicios, son ingresos muy limitados. Va a ser muy difícil que nuestros paisanos dejen de ir a los Estados Unidos porque en materia de salarios está un tanto complicado», dijo.

Aumento del dólar e inflación

Respecto al reciente aumento de la cotización del dólar, el cual llegó el día 22 de diciembre hasta los 20 pesos a la venta en algunos bancos, el presidente de los economistas mencionó que esto traerá beneficios a las familias que reciben remesas: «Lamentablemente, lo que para la mayor parte de los mexicanos representa un efecto adverso, que es la apreciación del dólar en relación al peso, que significa que se necesitan más pesos para comprar un dólar, pues eso a la mayor parte de los mexicanos nos afecta, pero a una pequeña proporción en relación a la población total, que son precisamente nuestros paisanos en Estados Unidos, les beneficia considerablemente porque sus ingresos se hacen mucho más atractivos al momento de convertirse (a pesos)».

No obstante, expresó que el aumento en el precio del dólar también trae problemas de inflación, pues esta se aceleró en la primera quincena de diciembre a 6.69 por ciento, principalmente por aumentos en los precios de frutas y verduras, en particular el jitomate, de acuerdo con cifras del Inegi.

«De antemano, traemos algunas dificultades porque el Banco de México ha dicho que no ha podido resolver el problema de la inflación. No han bajado de 6.5, y lo que sucede cuando se dispara el dólar, como la mayor parte de los productos manufacturados en nuestro país, son importados, pues los componentes importados hacen que los productos eleven el precio. Esto en años anteriores no nos ha afectado porque las commodities en lo que son los productos primarios industriales que se manejan en el mercado internacional, como el petróleo, no han tenido un precio muy alto, pero parece que el petróleo ya empieza a despuntar. Eso es bueno para México, pero, de cualquier manera, un dólar caro sí nos afecta a los mexicanos porque traemos una latente presión inflacionaria», dijo el experto.

Destacó que la presión inflacionaria repercute en los salarios que por primera vez, después de mucho tiempo, tuvieron un incremento: «Pero también tuvimos un incremento ante una inflación más alta que la que tradicionalmente se presentaba, y esperemos que esto no nos impacte tanto», dijo.

Agregó que a como se presenta el panorama, el dólar seguirá subiendo las próximas semanas: «Lo que se pronostica por las diferentes autoridades es que hay muchas posibilidades de que el dólar siga subiendo».

Jorge Sánchez Sandoval, investigador de la Unidad Académica de Negocios de la UAS zona norte, expresó que los vaivenes de las remesas en este momento están relacionadas a las modificaciones del tipo de cambio: «Como en este caso (llegada de remesas de julio a septiembre) hubo una apreciación, pues hay una disminución en pesos, pero lo que hay que ver son las tendencias que pudiera tener debido a la aplicación de algunas medidas en las que amenaza Donald Trump, como gravar las remesas y atacar el asunto de la migración. Habría que ver qué es lo que va a pasar en el 2018», comentó.

Recalcó que por el libre juego de la oferta y la demanda, las remesas van a estar en función al movimiento del tipo de cambio: «Y como el tipo de cambio responde a una serie de situaciones que tienen que ver con el incremento de la oferta y la demanda, cualquier situación de política económica le afecta o le beneficia, entonces, en este caso, la cuestión de la aplicación del plan fiscal de Trump para el 2018, y las trabas que hay en las renegociaciones del TLCAN, genera una serie de especulaciones que hace que los inversores se refugien en el mercado de divisas, que siempre sucede eso, cuando algún otro mercado se modifica o se altera, se refugian ahí, y también se refugian en los metales».

Expuso que el tipo de cambio está manejándose por las expectativas que hay de la recomposición del comercio exterior de Estados Unidos, de cómo están aplicando políticas proteccionistas, lo que genera un impacto en el mercado financiero.

Sánchez Sandoval comentó que cuando hay una devaluación del peso mexicano aumentan las captaciones de remesas de las personas beneficiadas en México: «Y lo contrario es que si hay una apreciación del peso, y al cambiar de dólares en pesos, pues se pierden cantidades importantes. Y a las personas que viven de las remesas les conviene que haya devaluación, porque el dólar sube, y ellos ganarían más en el momento de la reconversión a pesos. Aquí lo importante es que las personas se benefician, inclusive las exportadoras se benefician. En una devaluación del peso, el turismo se beneficia también. No todo es negativo tampoco».

Añadió que podría aumentar la llegada de remesas a Sinaloa, dado que hay reducciones sustanciales de los impuestos en el plan fiscal de EUA: «Eso va a aumentar el ingreso de todos allá, y entre más disponibilidad de dinero tienen, más dinero pueden enviar».

En cuanto a la inflación, destacó: «Es alarmante para la Secretaría de Hacienda. Hay un incremento sustancial en este periodo, ya se rebasa casi el siete por ciento, y ya cuando se acerca a los dos dígitos, ya es sumamente preocupante para la gente que maneja la política monetaria. Y como hay modificaciones en las tasas de interés que se van a dar otra vez en Estados Unidos, pone en alerta a las autoridades, y luego también que habrá un año electoral, cambio de autoridad en Hacienda. Hay muchas cosas que no nos alumbran un buen panorama económico», expresó.

¿Quién es quién en llegada de remesas?

En el comparativo de captación de remesas de julio a septiembre del 2017, a nivel nacional, Sinaloa se ubicó en la posición número 18 con 169.9 millones de dólares, lo que representa el 2.32 por ciento del total nacional.

En lo que respecta a la tasa de crecimiento, el estado ocupó el lugar 26 del total nacional con una tasa del 2.51 por ciento y un aumento de 4.2 millones de dólares con respecto al mismo periodo del 2016.

Mientras que los tres estados que presentaron la mayor captación de remesas fueron Michoacán, con 718.7 millones de dólares (el 9.82 %); Jalisco, con 706.9 millones de dólares (el 9.66 %); y Guanajuato, con 649.7 millones de dólares (8.88 %). En contraparte, los tres estados con menor captación de remesas durante julio a septiembre del 2017 fueron Baja California Sur, con 16.6 millones de dólares (0.23 %); Campeche, con 18.3 millones de dólares (0.25 %); y Quintana Roo, con 36.7 millones de dólares (0.50 %).