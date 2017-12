Se amplía el malecón cuidando el medio ambiente: Escobar

Elota, Sinaloa.- El presidente municipal de Elota, Ángel Geovani Escobar Manjarrez aclaró que el proyecto de ampliación del malecón de playa Ceuta se está llevando a cabo apegados a la legalidad y cuidando en todo momento el medio ambiente.

En respuesta a las declaraciones en las que señalan al mandatario por violar las leyes del Medio Ambiente al plantear la ampliación de esta obra, el alcalde manifestó que para ejecutar estos trabajos están en coordinación con la Semarnat y con el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conam).

El primer edil señaló que en todo momento se han atendido las recomendaciones de la Conam, cuyas autoridades ya estuvieron en el lugar donde se pretende llevar a cabo la obra, razón por la que se hicieron adecuaciones al proyecto.

"De hecho nosotros si no tenemos un permiso, no tenemos por qué iniciar una obra. En lo personal, no haríamos ninguna obra sin ningún documento. Hemos trabajado en estos largos meses en hacer las cosas bien, nosotros no podemos brincarnos en algo que no sea lo adecuado, como lo marca la Conam o la Semarnat”, puntualizó.

El alcalde de Elota aseguró que no se presentará ningún tipo de afectación, ni en la reproducción ni en la flora y fauna de la zona. Foto: Cortesía.

Escobar Manjarrez aseguró que no se presentará ningún tipo de afectación, ni en la reproducción ni en la flora y fauna de la zona, pues se están cumpliendo las especificaciones que las dependencias encargadas en la materia están solicitando, por ejemplo, que la construcción de una parte del malecón sea de madera.

“Todas las indicaciones que nos han pedido para lograr llenar los requisitos de ese proyecto lo estamos haciendo muy coordinados con la Conam, muy coordinados con la Semarnat, que son las instancias federales correspondientes para poder llevar a cabo este proyecto”.

“Nosotros como Ayuntamiento no nos vamos a adelantar en hacer un proyecto sin permiso: si no hay permiso, no hay proyecto”, enfatizó.

El presidente municipal aclaró que ara realizar este proyecto se encuentran coordinados con la Semarnat y el Conam. Foto: EL DEBATE.

Por último, indicó que si existe el interés por parte de otras instancias para contribuir al cuidado del medio ambiente y en especial de la tortuga marina, pueden acercarse para conocer a fondo el proyecto y conozcan que no se está actuando fuera de la Ley ni afectando el medio ambiente ni la reproducción de la tortuga en la zona, pues es un proyecto en el que también están participando biólogos.