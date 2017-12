Sector pesquero sinaloense cierra año en crisis

Culiacán, Sinloa.- Entre las bajas capturas de camarón, el aumento en los costos de los combustibles y sin apoyos gubernamentales como el Empleo Temporal, así concluye un año más para los pescadores sinaloenses.

El líder de la cooperativa pesquera Ensenada Pabellón, Guadalupe Pacheco Serrano, señaló que aunque las capturas no han sido las que esperaban, por lo menos en Altata, Navolato, sí han sido un poco mejor que el año pasado, y aunque el camarón no ha sido tan escaso, no ha alcanzado la talla para que el precio sea redituable, aunado a que no reciben apoyos para solventar la crisis en la que se encuentran.

Capturas

No obstante, las bajas capturas no se han generalizado en todo el litoral sinaloense, ya que en Mazatlán, durante los primeros viajes en el arranque de la temporada camaronera, se superaron los volúmenes con un 15 por ciento aproximadamente, según los reportes de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca).

De acuerdo con los datos de la dependencia federal, en el 2016 en la entidad se produjeron 313 mil 830 toneladas del crustáceo, lo que representó un crecimiento de 18.6 por ciento, en comparación con el mismo año. Y a lo largo de la temporada, el clima causó algunos estragos que obligaron a los pescadores a autovedarse.

Registro

Durante los primeros días de diciembre, la Secretaría de Pesca del Estado tenía un registro de 10 mil toneladas de camarón capturadas, y el promedio oscila entre 3 mil 100 y 3 mil 200 toneladas de crustáceo.

Con estos volúmenes capturados se superó por un 50 por ciento, en comparación con el mismo periodo de la temporada anterior.

En el caso de los apoyos que llegaron de otros programas como para diésel no fue suficiente para resistir los aumentos para los hidrocarburos y demás insumos que son necesarios para el desarrollo de la actividad, ya que ello les ayudará a elevar la calidad de vida de los campos pesqueros.